Gelekt: OnePlus komt met nog goedkopere smartphone

Volgens lekkers werkt OnePlus aan een smartphone met een mindere processor. Krijgen we nog een goedkopere smartphone dan de Nord?

Met de OnePlus Nord heeft het Chinese smartphonemerk goud in handen (check onze review hier). De keuze om terug te gaan naar de goedkopere basis lijkt goed uit te pakken. Maar OnePlus is nog niet klaar, zo schrijft XDA-Developers. Volgens het medium werkt Pete Lau’s bedrijf namelijk aan nog een goedkopere smartphone, met een iets mindere processor. Kortom, zou er een nog goedkopere smartphone in de Nord-serie uitkomen?

Goedkopere OnePlus smartphone

Het vermelde medium dook in de code van OnePlus Nord besturingssysteem Oxygen OS 10.5. Daar komen ze referenties tegen naar “SM6350”. Die code zal voor velen weinig betekenen, maar Qualcomm weet daar alles over. SM6350 is namelijk de productcode van de reeds uitgebrachte Snapdragon 690 5G.

De nieuwe processor is vermoedelijk iets goedkoper dan de huidige OnePlus Nord chipset. Met een kloksnelheid van 2.0GHz loopt hij ietsje achter op de Snapdragon 765 met 2.3GHz. Ook de GPU is een kleine downgrade ten opzichte van de Nord chipset. Buiten de SM6350-referentie is er geen andere informatie beschikbaar over een mogelijk opvolger van de OnePlus Nord. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat het hier gaat om een OnePlus Nord Lite. Of OnePlus South misschien?

Vooralsnog hebben pas enkele merken aangekondigd dat ze de Snapdragon 690 willen gaan gebruiken. OnePlus is daar niet een van en ook andere smartphone-makers binnen het overkoepelende BBK Electronics hebben publiekelijk nog geen interesse getoond in de nieuwe midrange chipset.

Het is wel een interessant gedachte-experiment wat OnePlus dan zou kunnen leveren. Een nog goedkopere OnePlus zou misschien die kostbare flagship killer-energie een beetje ondermijnen. Tegelijkertijd domineert de OnePlus Nord vergelijkingen met gelijk geprijsde toestellen en zelfs zijn grote broer, de OnePlus 8. Het zou dus ook een briljante zet kunnen zijn.