Gelekt: OnePlus werkt aan unieke universele Dark Mode

OnePlus zou werken aan een geweldig nieuwe 'geforceerd' Dark Mode-systeem.





We schrijven regelmatig over de komst van een toegewijde Dark Mode voor apps, browsers en besturingssystemen, maar de gebruiker is uiteindelijk altijd afhankelijk van de individuele ontwikkelaar van het desbetreffende stukje software. OnePlus zou aan een uniek, misschien zelfs geweldig systeem werken waardoor onze donkere modus-sectie als het aan OnePlus ligt niet meer gevuld hoeft te worden.

Volgens XDA Developers werkt OnePlus aan een ‘geforceerde donkere modus’. Nu heeft het woord ‘geforceerd’ een andere connotatie dan in het Engels. Wat de functie zou doen is het afdwingen van Dark Mode voor apps die dat eigenlijk niet ondersteunen.

Dat blijkt uit stukjes code uit de nieuwste versie van OxygenOS. Het zijn slechts een paar lijntjes, maar de beschrijving in de instellingen is als volgt: “Doet apps die geen donker thema ondersteunen toch donker lijken. Sommige pakt zullen niet werken als verwacht, maar je kunt de functie uitschakelen per app in de lijst hieronder.”

We weten nog niet of, en zo ja, wanneer OnePlus met de functie komt, maar ik kan me voorstellen dat als de functie goed werkt, meer merken deze slimme omzeiling gaan uitbrengen. Dark Mode is immers ontzettend populair bij veel smartphone-gebruikers.

