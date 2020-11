Gelekt: OnePlus werkt al hard aan Nord 2 - Apparata

Na het succes van de OnePlus Nord werkt het Chinese smartphonemerk nu al aan een opvolger, die volgens lekkers simpelweg het nummer 2 mee zal krijgen.

OnePlus heeft met de Nord-serie nieuw leven geblazen in hun eigen flagship killer-identiteit. Na het succes van de Nord kwam al snel twee spin-offs en is er een zogenoemde OnePlus Nord SE in de maak. Naast al die extra toestellen van de eerste generatie Nord werkt OnePlus nu ook al aan de opvolger, die naar verluidt simpelweg OnePlus Nord 2 zal heten. Dit is wat we over de aankomende budgettopper weten.

OnePlus Nord 2

Lekker Max Jambor post vandaag simpelweg een afbeelding met het de naam ‘Denniz’ op Twitter. Vervolgens bevestigt hij tegenover PhoneArena dat het inderdaad om de aankomende OnePlus Nord 2 gaat. Denniz is de codenaam van het toestel. Eerder gaf OnePlus de originele Nord al codenaam Avicii naar de recentelijk overleden Zweedse DJ. Denniz Pop was ook een Zweedse DJ.

Foto @Max Jambor via Twitter

Over de specs is nog niets bekend, maar we mogen wederom een mid-range prijs verwachten voor solide specs. Daar komt ook bij dat OnePlus met de Nord SE kiest voor een OLED display en razendsnel 65W opladen. Kortom, allemaal snufjes die we ook in de Nord 2 verwachten.

Ook de releasedatum is tot dusver niet gelekt. De originele Nord kwam in augustus van dit jaar uit. Een zomer release van de OnePlus Nord 2 klinkt dus best wel aannemelijk. Dat geeft het Chinese merk in elk geval meer dan genoeg tijd om de andere gelekte spin-off uit te brengen.