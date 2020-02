Gelekt: Op deze datum kondigt Apple nieuwe iPhone aan

Pak je agenda er maar bij, want de onthulling van de volgende iPhone komt er aan.





Nu we klaar zijn met alle aankondigingen van Samsung is het de beurt aan concurrent Apple om de volgende generatie smartphones aan te kondigen. Althans, het is nog een beetje een raadsel wat Apple precies gaat aankondigen, omdat er meerdere lijnen geïntroduceerd zouden worden. Naar alle waarschijnlijkheid komt het miljardenbedrijf volgende maand met de iPhone SE 2, waarschijnlijk iPhone 9 genaamd.

Volgens Apple-fansite iPhoneTicker zal de aankondiging van de goedkopere iPhone 9 plaatsvinden op dinsdag 31 maart. Vervolgens zou het aangekondigde toestel op vrijdag 3 april uitgebracht worden. Apple-fanaten die geen €1200,- willen uitgeven aan een smartphone die objectief kariger is dan de Samsung-equivalent, kunnen die datum in hun agenda zetten.

Naar verluidt is de iPhone 9 namelijk een ‘update’ van de iPhone 8, met de design filosofie van de iPhone SE. Dat wil zeggen een instap-iPhone met een – voor hedendaagse begrippen – zeer klein display en mid-range hardware. Perfect voor mensen die dolgraag een iPhone willen maar de smartphones in het topsegment te duur vinden.

Ondertussen maakt Apple zich ongetwijfeld ook op voor de onthulling van de volgende serie ‘gewone’ iPhones. De iPhone 12, die naar verluidt sterk op de iPhone 11 zou lijken, moet ook ergens dit jaar aangekondigd worden. Ik verwacht een aankondiging ergens in de zomer, met de release in september. Maar met de vernieuwde strategie van Apple is het vooral afwachten geblazen wat de timing gaat zijn.

