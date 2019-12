Gelekt: PlayStation 5 controller krijgt 2 nieuwe knoppen

De 'DualShock 5' krijgt twee schokkende nieuwe buttons.

Hoewel de aankomende Xbox, de Series X, al uitgebreid is aangekondigd, weten we eigenlijk nog hartstikke weinig over de aankomende console van Sony. Dat geldt ook voor diens controller, waar tot nu toe slechts enkele patenttekeningen en hele generieke renders van gemaakt zijn. Een nieuw patent lijkt iets meer karakter voor de PlayStation 5-controller te voorspellen.

Een nieuw patent in de World Intellectual Property Organization (WIPO) database (via: Polygon) toont een concept voor de aankomende PlayStation 5 controller. Aan de voorkant is het concept precies zoals alle andere patenten die we tot nu toe zagen; de DualShock 4 met wat hele kleine nuanceverschillen.

Maar als je het ontwerp omdraait dan zitten daar twee verrassingen op. De achterkant lijkt namelijk twee nieuwe triggers te krijgen, op de plek waar de middelvingers of ringvingers (afhankelijk van of je je middelvingers op de tweede set triggers legt) van de gebruiker rusten.



Foto @Sony via WIPO

De plaatsing van de twee nieuwe knoppen is ontzettend interessant omdat het iets weg heeft van VR-controllers. Met de middelvingers worden bijvoorbeeld op de Oculus Rift dingen vastgepakt. Zou PlayStation met deze nieuwe triggers meer ‘immersion’ willen bewerkstelligen?

Wat mij betreft lijkt het daar wel op, maar andere media spreken weer over programmeerbare knoppen. Ook dat zou ontzettend interessant zijn; twee extra buttons waar je zelf de functionaliteit van kunt instellen maakt het besturen van sommige games wat minder omslachtig. Andere media spreken weer over verplaatsbare buttons. Dat aspect zie ik helemaal niet terug in de patenttekeningen maar dat zou aan mij kunnen liggen.

Hoe dan ook, het moge duidelijk zijn dat de tekeningen open staan voor interpretatie en zelfs dan is er nog geen garantie dat dit het daadwerkelijk design wordt. Maar het patent is zeer recentelijk aangevraagd en met de PS5 slechts maximaal een jaar van ons verwijderd zou het me heel raar lijken als er nu nog drastische veranderingen zouden worden doorgevoerd.

