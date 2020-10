Gelekt: Qualcomm en Asus maken bijzondere deal - Apparata

Volgens insiders hebben Qualcomm en Asus een interessante deal gesloten die op het eerste zicht alleen voor Qualcomm gunstig is.

Asus is de laatste jaren veel bezig met gaming. Onder andere IKEA mocht al een deal tekenen met het Taiwanese techbedrijf. Volgens geruchten gaat Asus nog een deal aan, ditmaal met Qualcomm. Maar waarom wil de ROG gaming phone-maker met de Snapdragon koning samenwerken?

Qualcomm en Asus samen in zee

Insiders laten aan Digitimes (paywall, via AndroidAuthority) weten dat Asus een deal met Qualcomm heeft gesloten voor het maken van smartphones. Sterker nog, Asus zou de Snapdragon-maker helpen met het maken van eigen toestellen. Naast de ROG, Shark en de wacky Lenovo Legion, zou er dus ook een nieuwe Qualcomm gaming smartphone aankomen.

Op zich geen gekke zet voor Qualcomm. Het merk is immers bekend als smartphone processor-koning. Hun eigen nieuwste chipset in een eigen smartphone verwerken klinkt niet vreemd.

Voor Asus is het een iets ander verhaal. Het techbedrijf koopt uiteraard gewoon Snapdragon-processoren in bij Qualcomm. Maar waarom zouden ze Qualcomm helpen?

Goedkopere gaming smartphone

Volgens dezelfde bronnen heeft dit alles met geld te maken. Asus zou Qualcomm helpen onder de voorwaarde dat die laatste Asus helpt om componenten in te kopen. Omdat de twee dan in bulk dezelfde onderdelen nodig hebben, zou de prijs van Asus’ gaming smartphones omlaag moeten gaan.

Wellicht krijgt Asus dan ook nog eens korting op de aankomende Snapdragon 875. De nieuwste smartphone-processor in de 8-serie komt er binnenkort aan, vermoedelijk eind dit jaar. Qualcomm’s eigen gaming smartphone in samenwerking met Asus zou rond diezelfde tijd uitkomen. Dat doet vermoeden dat het een van de eerste toestellen met de vermoedelijke ijzersterke 875 zal zijn.

Nu resteert alleen de vraag nog: Is er nog plek in de mobiele gaming markt voor Qualcomm? Maar met de alsmaar stijgende aantallen gamende smartphonebezitters lijkt dat wel goed te komen… Ergens in december weten we het zeker!

