Gelekt: Samsung Galaxy A52 geeft heel veel voor weinig - Apparata

Foto @WinFuture

Met de aankomende Galaxy A52 (gelekt) levert Samsung potentieel weer een bestseller met solide specs voor een relatief zachte prijs.

Lekkers onthullen dat de Samsung Galaxy A52 solide specs voor een schappelijke prijs gaat krijgen. De aankomende midranger krijgt onder andere een nette camera, een gigantisch scherm en een degelijke processor. Alleen wat betreft design gaat de A52 niet heel erg vooruit op zijn voorganger.

Samsung Galaxy A52 specs gelekt

Met de A-serie heeft Samsung goud in handen. Smartphone-liefhebbers zijn vaak onder de indruk van het vlaggenschip-geweld van de S-serie. Maar het is de A-lijn die Samsung het meeste oplevert. In Q3 van 2020 waren de drie bestverkochte Android-toestellen de A21s, A11 en A51.

Over die laatste gesproken, die krijgt binnenkort een opvolger, zo schrijft WinFuture. Samsung plant twee uitvoeringen voor de A52, namelijk de Galaxy A52 en A52 5G. Ze zullen respectievelijk aangedreven worden door een Snapdragon 720G en Snapdragon 750G.

Beide toestellen hebben verder een SuperAMOLED display van 6.5-inch (2400×1080 pixels). Naar verluidt krijgt de 5G-uitvoering wel 120Hz ververssnelheid terwijl de reguliere variant het met 90Hz moet doen. Samsung zou in eerste instantie alleen 6GB RAM en 128GB opslagruimte meegeven. Enkele markten zouden daarnaast ook 8GB RAM en 256GB geheugen krijgen.

Verder krijgt de A52 altijd een 32MP selfie-camera (punch-hole), 64MP primaire lens, 12MP ultra-wide camera, 5MP macro lens en een 5MP deptiesensor. Onder het display bevindt zich een optische vingerafdrukscanner. Tot slot moet dat alles het doen met juice uit een 4,500mAh batterij (25W).

Volgens de lekkers gaat dat alles een schappelijke €349 voor de 4G-uitvoering en €429 voor de 5G-variant kosten. Het gaat hierbij om de Europese prijzen.