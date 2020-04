Gelekt: Samsung Galaxy Buds “Bean” krijgt zacht prijsje

De bijzonder gevormde Samsung Galaxy Buds 'Beans' krijgen een leuk prijsje.





Samsung maakt zich naar verluidt op voor een variant van de in-ear oortjes. De Galaxy Buds-serie krijgt volgens recente lekken een nieuwe variant in de vorm van de Galaxy Buds ‘Bean’, boonvormige in-ear oortjes. En naast een zeer interessant design, zouden de gadgets van het Zuid-Koreaanse techmerk ook een interessante prijs krijgen.

De nieuwe Galaxy Buds stappen af van design van mainstream merken die we tot nu toe zagen. De ‘staafjes’ van Apple AirPods en het rondere design van de eerdere Galaxy Buds (check de vergelijking tussen die twee hier) lijken totaal niet op de gelekte beans.

In plaats daarvan hebben de beans een soort afsluitend effect dat je vaak bij in-ear monitors voor zangers en muzikanten ziet. De ontvanger past in dit geval helemaal in de oorschelp en steekt dus niet zoals bij de Sennheiser True Wireless oortjes ietwat uit. Ook zijn deze in-ear oortjes eigenlijk niet helemaal in-ear, maar meer on-ear. De speakertjes zitten in je oorschelp en zenden het geluid richting je gehoorgang, in plaats van het geluid er direct in te blazen.

Nu spot SamMobile de prijs van deze aankomende oortjes en die is behoorlijk opvallend. De nieuwe Buds zouden voor 170.000 Koreaanse Won, omgerekend zo’n €128 over de toonbank gaan. Dat zou goedkoper zijn dan de huidige Samsung Galaxy Buds+, die voor zo’n €150,- over de toonbank gaan. Naar verluidt weten we uiterlijk in augustus van dit jaar meer, want dan zouden de gadgets uit moeten komen.

Render @rquandt via WinFuture