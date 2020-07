Gelekt: Samsung Galaxy Buds Live Bean krijgen flinke prijs

Foto’s @WinFuture

Gelekte insider-informatie suggereert dan de Samsung Galaxy Buds Live Bean oortjes een premium prijskaartje krijgen.

Er gaan al langer geruchten rond over nieuwe Samsung Galaxy Buds oortjes. De Samsung Galaxy Buds Live Bean, zoals ze naar verluidt gaan heten, krijgen een nieuwe prijsindicatie. De Beans zouden in eerste instantie behoorlijk scherp geprijsd zijn, maar zit volgens lekken van WinFuture wel anders.

Samsung Galaxy Buds Live Bean prijs

Volgens het medium krijgen de boonvormige oortjes een prijskaartje van rond de €190. Dat is een redelijk stevige prijs, gezien het feit dat de huidige Glaxaxy Buds rond de €130 kosten. Voor deze nieuwe serie in-ear oortjes gooit Samsung als de lekken kloppen de prijs dus flink omhoog.

Samsung grootste concurrent is waarschijnlijk Apple met de hun razend populaire AirPods. En ook die oortjes kosten een stuk minder dan de Galaxy Buds Live Bean. Als Samsung richting de tweehonderd euro gaat, dan concurreren ze met de AirPods Pro. Het Zuid-Koreaanse techmerk richt zich dus meer op de premium markt van mainstream in-ear oortjes.

Flinke batterijduur en noise cancelling

Hetzelfde medium schrijft dat de Samsung Galaxy Buds Live Bean wel een stevige accuduur krijgen. In totaal moeten de oortjes zo’n 28 uur meegaan. Dat is 7,5 uur accu van de oortjes zelf, plus nog ruim 20 uur extra juice door middel van de oplaadcase.

Extra features hebben uiteraard wel een flinke invloed op de accuduur. Zo krijgen de Beans naar verluidt actieve noise cancelling. Als die feature én de Always on Microphone aanstaan, krijg je 4,5 uur uit één acculading. Over die microfoon-feature gesproken, daarmee staat er dus altijd een microfoon aan. Dit zodat de Beans kunnen luisteren of je Bixby commando’s geeft of niet. Maar tenzij je echt heel regelmatig iets van Bixby nodig hebt, lijkt het me niet echt een feature waar men uren aan juice voor wil inleveren.

Tot slot is er ook nog de charging case. Dit vierkante doosje kan dus je accuduur flink opschroeven. Als je de Galaxy Buds Live Bean in het doosje stopt, laden ze vanzelfsprekend op. Het doosje zelf kun je vervolgens draadloos of door middel van een USB-C oplader opladen.

Wanneer we de boonvormige officieel te zien krijgen, is nog niet bekend. Wellicht dat Unpacked 2020 het moment zal zijn waarop de nieuwe oortjes worden aangekondigd. Gelekte persafbeeldingen lijken dat inderdaad te bevestigen.