Gelekt: Samsung Galaxy Buds Pro krijgen stevige accuduur - Apparata

Foto @Samsung via XDA-Developers



Volgens een bekende lekker krijgen de Samsung Galaxy Buds Pro een stevige accuduur, betere waterbestendigheid en nog veel meer.

Zo goes als alles over de aankomende Samsung Galaxy Buds Pro is al gelekt en nu ligt ook de accuduur op straat. De aankomende in-ear oortjes van Samsung zijn daarbij een stevige concurrent voor de andere grote jongens. Sterker nog, als de geluidskwaliteit een beetje kan tippen aan bijvoorbeeld de AirPods Pro, dan heeft Samsung goud in handen.

Samsung Galaxy Buds Pro accuduur

Bekende lekker Ishan Agarwal laat tegenover 91Mobiles weten dat de Samsung Galaxy Buds Pro een accuduur van 28 uur krijgen. Dat is praktisch hetzelfde als bij bijvoorbeeld de Galaxy Live oortjes (29 uur). Wel verslaat Samsung de AirPods Pro van Apple ruim. Die laatste doet het met maximaal 24 uur luistertijd.

Alsof dat nog niet genoeg is, schrijft een ander medium dat we op één lading 8 uur muziek kunnen luisteren. Dat is bijna het dubbele van de AirPods Pro, die het met 4,5 uur moeten doen.

De Samsung Galaxy Buds Pro krijgen naar verluidt daarnaast een verbeterde waterresistentie. Voorheen moesten Buds-gebruikers het met een IPX2 rating doen. Dat is volgens de rating net genoeg om een kleine bui of lichte zweetsessie te incasseren. IPX7 wil betekent een goed half uur onder een meter water. Ofwel, zelfs keihard stortregen of een vlugge duik in het zwembad moeten weinig met de oortjes uithalen.

Tot slot lekt Agarwal van alles over de actieve noise cancelling, spatial audio en de drivers van de speakers. Dat laatste kan een indicatie van de geluidskwaliteit geven, maar dat hoeft niet per se. Het is dus uiteindelijk afwachten geblazen of de Samsung Galaxy Buds Pro alleen op batterijduur van de AirPods Pro winnen, of ook qua geluid.

We hoeven niet meer lang te wachten, want alles wijst erop dat Samsung halverwege januari (samen met de Galaxy S21-serie) de nieuwe in-ear oortjes aankondigt.