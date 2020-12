Gelekt: Samsung Galaxy Buds Pro krijgen toffe Apple-feature - Apparata

Foto @Samsung via XDA-Developers

De aankomende Samsung Galaxy Buds Pro krijgen een toffe feature die Apple ook al gebruikte, namelijk 3D spatial Audio.

Samsung heeft momenteel een drietal in-ear oortjes op de markt, de Galaxy Buds, Buds+ en Buds Live (beans). Daar komt binnenkort volgens lekkers een vierde optie bij, de Samsung Galaxy Buds Pro. Een APK-analyse wijst uit dat de gelekte renders qua design accuraat zijn. Nog belangrijker, de oortjes krijgen een toffe 3D audio-feature.

Samsung Galaxy Buds Pro met 3D spatial audio

Volgens XDA Developers krijgen de aankomende Galaxy Buds Pro een voor Samsung nieuwe feature, 3D spatial audio. Apple introduceerde dit jaar in principe dezelfde feature, al bestond de techniek al lang voordat de AirPods-maker het adopteerde.

Hoe dan ook, het gaat hier om een functie waarbij de oortjes de richting van geluid simuleren. Stel je kijkt op je smartphone naar een show op Netflix en je draait je hoofd, dan lijkt het geluid met de functie alsnog vanuit je telefoon te komen. Het simuleert als het ware alsof het geluid uit de speakers van je smartphone komen.

Vermoedelijk creëert Samsung het effect op dezelfde manier als Apple, namelijk door middel van een accelerometer in de Galaxy Buds Pro. Die registreren wanneer je met je hoofd beweegt en passen daarop de ‘richting’ van het geluid aan.

Het enige nadeel aan de oortjes is (wederom zoals bij Apple) dat de feature alleen werkt in combinatie met een smartphone van dezelfde fabrikant. Je hebt dus naar verluidt een Samsung smartphone nodig met Android 11 of nieuwer.

Verder werken de Galaxy Buds Pro volgens de lekkers beter met je stem, waarbij het geluid automatisch zachter gaat als je praat. Voor slechthorenden of mensen met een andere audio-beperking komt er ook een welkome functie; je kunt per oortje het volume aanpassen.

Volgens de lekkers komt Samsung in januari met de Galaxy Buds Pro, tegelijkertijd met de Galaxy S21-serie. Over de prijs is nog niets bekend, al is de verwachting dat ze in elk geval meer dan de Beans kosten, dus meer dan €189,-.