Gelekt: Samsung Galaxy Note 10 Lite met S-Pen in het echt

Samsung geeft je nog een reden om niet voor de gewone Galaxy Note 10 (+) te gaan.





De phablet vlaggenschiplijn van Samsung heeft een hoop pluspunten, maar de prijs is er niet een van. Dat weet Samsung ongetwijfeld ook wel en komt daarom binnenkort met een goedkopere Lite-variant van de Note 10. Dat toestel zien we nu voor het eerst in het echt.

Normaliter posten we in aanloop naar de release van een toestel veel over renders en voorspellingen van hoe een toestel eruit komt te zien. De Note 10 Lite is een uitzondering, want na wat eerdere renders en spec-lekken krijgen we nu een écht kijkje naar de Galaxy Note 10 Lite.

Live images of the Samsung Galaxy Note 10 Lite pic.twitter.com/GVU2uHblZF — TechTalkTV (@Mr_TechTalkTV) December 31, 2019

En op basis van de foto’s mogen we stellen dat de renders het bij het rechte eind hadden. De Galaxy Note 10 Lite krijgt een vierkant camera-eiland met een drietal camera’s. Verder is er nauwelijks verschil te zien tussen dit design en dat van zijn grote broers.

Eerder lekte al dat de Note 10 Lite een 6.7-inch display krijgt en zal worden aangedreven door de Exynos 9810 (die eerder in de Galaxy S9 gebruikt werd). Het pakketje zou in totaal rond de 600 euro gaan kosten. Verwacht wordt dat het toestel deze maand zal worden onthuld.

