Gelekt: Samsung Galaxy Note 20 Ultra en Fold 2 persfoto’s

Foto via Ishan Agarwal

De officiële persfoto’s van de Samsung Galaxy Note 20 Ultra en Galaxy Z Flip 2 zijn gelekt. Check ze hier.

In aanloop naar het Samsung Unpacked 2020 onthulling event dropt een lekker wat lijkt op de officiële persfoto’s van de grote 2. Aankomende augustus verwachten we namelijk de aankondiging van de Samsung Galaxy Note 20 serie en de Galaxy Fold 2. Althans, over die tweede heerst nog discussie. Hoe dan ook, we weten nu ogenschijnlijk officieel hoe de toestellen eruit komen te zien.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Eerder vandaag zagen we betrouwbare lekker Evan Blass al foto’s van de Samsung Galaxy Note 20 droppen. Het ging hier daarentegen over renders. Nu knalt andere bekende lekker Ishan Agarwal foto’s online die hij op het Chinese Weibo tegenkwam. De foto’s, hoewel in slechte kwaliteit, lijken officiële persfoto’s te zijn.

Some renders of the Samsung Galaxy Z Fold2 & Note20 Ultra going around on Weibo… I'm doubtful about their legitimacy since the Z Fold 2 design looks a bit too good to be true. #Samsung #Unpacked #GalaxyZFold2 #GalaxyNote20Ultra pic.twitter.com/M8rljZPMjD — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) July 20, 2020

Op de foto’s zien we onder andere de Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Dezelfde render werd al eerder per ongeluk door Samsung zelf gepubliceerd, maar dan zonder de Unpacked 2020 achtergrond. Naast het toestel zien we de Galaxy Beans en een nieuwe slim horloge van Samsung.

Samsung Galaxy Z Fold 2

Maar de echte knaller is toch wel de Samsung Galaxy Z Fold 2. Er wordt flink gespeculeerd of we Samsung’s derde opvouwbare toestel wel op tijd gaan zien. Recente berichten suggereren dat het Zuid-Koreaanse bedrijf de Fold 2 weldegelijk tijdens het aankomende reveal event gaat tonen. Ondanks de lage resolutie lijkt het er sterk op dat het toestel kleinere randen krijgt. Ook oogt het tweede scherm een stukje groter dan bij de eerste Galaxy Fold.

In eerste instantie betwijfelt lekker Agarwal zelf of dit daadwerkelijk persofoto’s zijn. Later zegt hij in een reactie dat hij de echtheid van de persfoto’s heeft geverifieerd. Ook schrijft de derde grote lekker, IceUniverse, in reactie op de lekken dat de foto’s echt zijn. Hij plaatst vervolgens ook zelf dezelfde, net zo vage foto op zijn Twitter.