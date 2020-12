Gelekt: Samsung Galaxy S21 Plus en Ultra in het echt (video) - Apparata

Foto @SakiTech

Na talloze geruchten krijgen we nu voor het eerst de Samsung Galaxy S21 Plus en Ultra in het echt te zien, inclusief info over de camera.

Tot dusver zijn de lekken rondom het aankomende Samsung vlaggenschip veelvuldig. Na al die theoretische informatie zien we de Samsung Galaxy S21 Plus en Ultra daarentegen eindelijk in het echt. Een YouTuber publiceert een foto van de twee toestellen naast elkaar. Hij heeft tevens insider informatie over de releasedatum en de camera-setups.

Samsung Galaxy S21 Plus en Ultra

YouTuber SakiTech publiceert vandaag een foto van de aankomende duurdere modellen van de Galaxy S21, de Plus en Ultra. Een insider deelt de foto’s van de achterkanten van de toestellen. Daarop is het welbekende stevige camera-eiland te zien. Wel verschillen de Galaxy S21 Ultra en Plus aanzienlijk van elkaar, terwijl Samsung die twee tot dusver in elk geval met dezelfde hoeveelheid camera’s uitrustte.

Daarover gesproken, volgens de lekker krijgt de Galaxy S21 Ultra een 108MP hoofdsensor, een 12MP ultrawide en twee telephoto lenzen; eentje met 3x en eentje met 10x optische zoom.

De S21 Plus moet het doen met een 12MP hoofdsensor, een 12MP ultrawide en een 64MP telephoto lens. De standaard S21 krijgt dezelfde setup als de Plus. Kortom, qua camera’s gaan de Galaxy S21 Plus en Ultra niet heel veel vooruit op hun voorgangers.

Betere prijs en releasedatum

Okay, de aankomende vlaggenschepen van Samsung komen niet met gigantische veranderingen. Hoezo zouden gebruikers dan upgraden? Volgens de lekker is daar een zeer verleidelijke reden voor: de prijs. Samsung zou de S21-serie namelijk een schappelijkere prijs willen meegeven. Concreet weten we nog niets, maar een S21 Ultra in de prijsklasse van de S20 Plus zou wel heel tof zijn.

Al met al hoeven we niet meer lang te wachten als we de lekker mogen geloven. Samsung kondigt de Samsung Galaxy S21, Plus en Ultra volgens hem op 14 januari al aan.