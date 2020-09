Gelekt: Samsung Galaxy S21 (Plus) krijgt flinke batterij - Apparata

Foto: Samsung Galaxy S20

Volgens de nieuwste classificatie krijgt de Samsung Galaxy S21-serie (vooral de Plus) een stevige batterij.

Terwijl de Samsung Galaxy Note 20 pas net in de winkels ligt, start de voorbereiding voor de S21 van volgend jaar alweer. De eerste informatie is een beetje gemengd. De renders zien er prachtig uit, het display klinkt wat zorgwekkend, de processor wordt stevig en de batterij ietsje groter. Dat laatste blijkt uit gelekte informatie van een Chinese certificeringsinstelling (via MySmartPrice).

Samsung Galaxy S21 (Plus) batterij

Het gelinkte medium vergelijkt het serienummer van de aankomende Galaxy S21-serie met de certificaten voor de batterij. En daaruit blijkt dat de standaard Samsung Galaxy S21 een batterij geclassificeerd op 3,880mAh krijgt. Die classificatie is belangrijk, want doorgaans hebben batterijen een iets hogere capaciteit dan dat ze daadwerkelijk aankunnen. Waarschijnlijk adverteert Samsung dan ook met een 4000mAh batterij voor de Galaxy S21. Kortom, hetzelfde als zijn voorganger, de S20.

De Galaxy S21 Plus krijgt naar verluidt wel een grotere accu. Volgens de bron gaat het om een 4660mAh batterij, waarschijnlijk dus een capaciteit van 4800mAh. Daarmee zou de S21 Plus er met 300mAh op vooruit gaan. Als we er even vanuit gaan dat het display (ongeveer) even groot blijft, kun je dus een langere batterijduur verwachten.

Release date

We zullen nog even moeten wachten op officiële informatie van Samsung. Zoals gezegd, de nieuwste Note 20 ligt pas net in de winkel. De afgelopen jaren bracht Samsung hun vlaggenschip-serie altijd in maart uit. We verwachten dat 2021 niet anders gaat zijn.

