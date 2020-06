Gelekt: Samsung Galaxy Tab S7 renders

Foto @Onleaks @Pigtou

De eerste Samsung Galaxy Tab S7 renders zijn gelekt. De aankomende tablet komt ons wel heel erg bekend voor…

Eind vorige week lekte uit dat we binnenkort de Samsung Galaxy Note 20 gaan zien tijdens Unpacked 2020. Dat onthullingsevenement is volgens lekken ook het moment waarop Samsung hun nieuwe tablet gaat tonen. Vandaag lekker de eerste Samsung Galaxy Tab S7 renders uit. En ja, wat kunnen we zeggen… Het is duidelijk een tablet?

Samsung Galaxy Tab S7

De renders van betrouwbare lekker OnLeaks in samenwerking met Pigtou tonen voor het eerst hoe Samsung’s aankomende tablet eruit gaat zien. Uiteraard lijkt de tablet behoorlijk veel op bijvoorbeeld de Apple iPad Pro. Maar ja, hoe kun je een tablet in godsnaam onderscheiden; een tablet is een tablet (tenzij hij dubbelgevouwen kan worden, natuurlijk). Het toestel zou afmetingen van 253,7 x 165,3 x 6,3mm hebben en een 120Hz display krijgen. Over de schermgrootte wordt niks gezegd, maar naar verluidt denk Samsung aan modellen van 11- en 12,4-inch.

Here comes your very first look at the #Samsung #GalaxyTabS7!



360° video + gorgeous 5K renders + dimensions, on behalf of my Friends over @Pigtou_



-> https://t.co/4I0pFuDhwb pic.twitter.com/TEQE7aaodq — Steve H.McFly (@OnLeaks) June 11, 2020

Hij lijkt wel heel erg op zijn voorganger

Hoe dan ook, volgens de renders brengt Samsung deze zomer een Galaxy Tab S7 met dual-camera uit. Er is geen spraken van een notch of punch-hole selfiecamera. Als de renders accuraat zijn, dan is het daarentegen wel een beetje verrassend dat de randen nog steeds zo ‘groot’ zijn. Vergeleken met de Galaxy Tab S6 is er wat dat betreft nauwelijks iets veranderd.

Sterker nog, vergeleken met zijn voorganger is er überhaupt nauwelijks iets veranderd. De renders gebruiken dezelfde body kleur, dezelfde achtergrond, dezelfde plaatsing van de camera en ga zo maar door. Wellicht een keuze van de render-makers omdat deze meestal gebaseerd zijn op CAD-tekeningen. Misschien ook omdat er weinig gaat veranderen voor de Samsung Galaxy Tab S7.