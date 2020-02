Gelekt: Samsung Galaxy Z Flip Thom Browne Edition

De telefoon is nog niet officieel gepresenteerd, of er duikt al een speciale editie op!





Morgen is het zover. Morgenavond onthult Samsung de nieuwe Galaxy S20 en de Galaxy Z Ultra tijdens het Galaxy Unpacked event in San Francisco. Wat we nu al weten is dat Samsung ook meerdere varianten van de Galaxy Z Ultra in petto heeft. Met dank aan een nieuw lek.

Via WalkingCat is naar buiten gekomen dat we een Galaxy Z Flip Thom Browne Edition mogen verwachten. Deze editie is voor de modebewuste man of vrouw. Thom Browne is een Amerikaanse modeontwerper uit New York. Het lek is een video van ruim twee minuten die pas op het einde de smartphone laat zien.

De speciale Galaxy Z Flip komt met rode, witte en blauwe details op een zilveren achtergrond. Vanuit ons oogpunt is het net de Nederlandse vlag, maar het gaat natuurlijk om de signature van Thom Browne. Het pakket bestaat uit een Galaxy Z Flip, Galaxy Buds+ en een Galaxy Watch Active 2. In welke landen deze speciale editie verkocht gaat worden is niet duidelijk. Samsung heeft het over ‘geselecteerde landen’