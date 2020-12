Gelekt: Samsung komt met heel veel opvouwbare smartphones - Apparata

Foto: Samsung Galaxy Z Fold 2

Volgens insiders plant Samsung in 2021 wel heel veel nieuwe opvouwbare smartphones in. Is dat een slimme zet, of een beetje te veel van het goede?

Samsung’s opvouwbare smartphones doen het relatief goed. Desalniettemin is de technologie vooral weggelegd voor een niche gebruikers. Samsung denk daar anders over en zet in 2021 keihard in op opvouwbare smartphones. Naar verluidt komt het Zuid-Koreaanse bedrijf volgend jaar met maar liefst 4 nieuwe foldables!

Samsung gaat overboord met opvouwbare smartphones

Na het Galaxy Fold debacle en de relatief succesvolle Z Flip en Z Fold 2 heeft Samsung de smaak te pakken. In 2021 komt Samsung volgens ETNews namelijk met nog eens 4 nieuwe opvouwbare smartphones!

Het gaat hierbij volgens de lekkers om 2 toestellen in Samsung’s foldable line-ups. Dat wil zeggen, twee nieuwe Galaxy Z Fold 3 smartphones in 2021. Daarbij ook nog eens twee nieuwe Galaxy Z Flip’s.

Nu zou je misschien kunnen denken dat het miljardenbedrijf gewoon lekker moet focussen op hun gewone toestellen. Maar aangezien de Galaxy Note-serie naar verluidt opgedoekt zal worden, hebben ze ongetwijfeld mankracht over!

Het is overigens ook helemaal niet zo gek om wat meer keuze uit te brengen in dit niche segment. In plaats van één peperduur opvouwbaar toestel geeft Samsung je vermoedelijk straks de keuze uit een iets duurder en iets goedkoper model. Dezelfde formule lijkt bij alle andere (conventionele) vlaggenschepen ook te werken.

Verder weten we alleen dat alle vier de toestellen 5G ondersteuning krijgen, wat geen gigantische verrassing is. Fans van opvouwbare Samsung smartphones moeten overigens in 2021 nog wel even geduld hebben, want alle beschreven toestellen zouden pas in de tweede helft van volgend jaar uitkomen.

