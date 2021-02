Gelekt: Samsung Xcover 5 is perfect voor professionals - Apparata

Foto: Xcover Pro (2020)

Met de Xcover 5 zet Samsung vol in op professionals die een robuuste, goedkope smartphone nodig hebben voor op de werkvloer.

Met de Xcover-serie gooit Samsung het over een andere boeg en dat geldt ook voor de aankomende uitvoering. In plaats van high-end geweld of een goede bang for your buck, focust de Samsung Xcover 5 smartphone zich op professionals. Dat wil zeggen een relatief klein scherm, scherpe prijs en uitzonderlijk robuust. Dit weten we over het aankomende toestel.

Samsung Xcover 5 gelekt

Uit een bericht van WinFuture blijkt dat Samsung zich opmaakt voor de aankomende Xcover 5. De smartphone (en dus geen hoesje, wat ik eerst dacht) is bedoeld voor werkenden en kan gebruikt worden op de werkplaats, in de winkel of voor onderweg.

Volgens de lekkers heeft het toestel een voor hedendaagse begrippen piepklein display van 5.3-inch. Het LCD-display heeft een verhouding van 20:9 en een resolutie van 1600 x 720 pixels. De smartphone wordt aangedreven door een Exynos 850 (4G), 4GB werkgeheugen en 64GB uitbreidbare opslagruimte. Tot slot krijgt het toestel een kleine 3000mAh batterij met 15W. Ook hier komt weer een voor hedendaagse begrippen ongekende feature kijken; de batterij is verwisselbaar.

We hebben het hier dus absoluut niet over het volgende vlaggenschip van het Zuid-Koreaanse merk. Maar dat is ook helemaal niet de bedoeling. Het toestel is met een IP68-rating en gecertificeerd voor het Amerikaanse militaire standaard 810G vooral uitzonderlijk robuust. Je kunt hem dus gerust een keertje flink laten vallen zonder je zorgen te hoeven maken.

Volgens het medium zal Samsung de Xcover 5 voor nog geen €300 uitbrengen. Wanneer, dat weten we nog niet. Ook is het nog niet zeker dat het toestel naar de Benelux komt, maar aangezien de Xcover Pro vorig jaar ook naar ons kwam, is de kans groot.