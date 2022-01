Gelekt: wat voegen OnePlus en OPPO nog toe?

OnePlus en OPPO zijn nog twee aparte merken met elk een eigen smartphone. Maar de twee kruipen steeds dichter naar elkaar toe.

Het is niet ondenkbaar dat OnePlus en OPPO ooit samensmelten tot één merk. Afgezien van de software, lijken de telefoons ontzettend op elkaar. Het is dan ook geen toeval dat er een moederbedrijf boven deze merken staat. De nieuwe OPPO Find X5 Pro is voor een deel uitgelekt. En de smartphone lijkt wel heel erg op de eveneens gloednieuwe OnePlus 10 Pro.

OPPO Find X5 Pro gelekt

De gelekte specificaties komen overeen met de nieuwste OnePlus. Bovendien komen ook de Hasselblad camera’s van OnePlus naar OPPO. Nu is er nog minder verschil tussen de toestellen van beide merken.

De gelekte informatie van de nieuwe OPPO Find X5 Pro is afkomstig van OnLeaks. Onder meer naar buiten gekomen is de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 processor voor de nieuwste OPPO. Net als 50 MP + 50 MP + 13 MP camera, 80W snelladen en een batterij met een 5.000mAh capaciteit.

#OPPO Find X5 Pro



– Snapdragon 8 Gen1

– 2K 120HZ refresh rate LTPO 2.0 display

– 50MP IMX766 OIS + 50MP IMX766 + 13MP S5K3M5

– 5000mAh battery

80 watt wired charging

50 watt wireless charging



Kortom, de OPPO Find X5 Pro lijkt een OnePlus 10 Pro in een ander jasje te worden. Een beetje jammer is het wel, want de diversiteit wordt er niet beter op zo. Wellicht dat er binnen 5 jaar de merken samengevoegd worden, want wat voegen OnePlus en OPPO als deze manier als aparte merken nog toe?