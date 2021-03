'WhatsApp afbeeldingen doen aan zelfvernietiging' - Apparata

Afbeeldingen kunnen via WhatsApp binnenkort gebruikmaken van een zelfvernietiging-feature. Zo blijven je kiekjes veilig.

WhatsApp test een nieuwe zelfvernietiging-feature waarbij afbeeldingen na het versturen weer verdwijnen. Nu de chatdienst de nieuwe privacy-voorwaarden heeft laten ingaan, moeten ze ongetwijfeld aan hun imago werken. Deze feature zorgt er immers voor dat verzonden afbeeldingen niet gedownload kunnen worden. Of geëxporteerd naar andere apps. Zo gaat het in zijn werk.

WhatsApp test zelfvernietiging afbeeldingen

Volgens WEBetaInfo (via AndroidAuthority) probeert WhatsApp het automatisch verwijderen van reeds verzonden afbeeldingen uit. Het is uiteraard geen gloednieuwe functie; iets vergelijkbaars tref je bijvoorbeeld in Snapchat en Instagram Direct ook aan. Overigens lijkt WhatsApp nog geen screenshot-beveiliging te hebben ingebouwd. Dus als men echt wil, kan de foto alsnog geregistreerd worden.

Gebruikers kunnen volgens de beta-testers zelf per afbeeldingen kiezen of ze de afbeeldingkamikaze aanzetten of niet. Het lijkt erop alsof je ook een timer kunt instellen. Dat doe je allemaal door middel van een button tijdens het delen van een afbeelding. De ontvanger ziet vervolgens in WhatsApp een geblurde afbeelding en weet zo dat het om een kiekje à la zelfvernietiging gaat.

Vervolgens verdwijnt een afbeelding nadat de ontvanger de chat heeft verlaten. Zo wordt diegene eigenlijk gedwongen om de afbeelding te bekijken alvorens ze verder met hun dag gaan. De feature werkt zowel in privé- als in groepsgesprekken.

WhatsApp is working on self-destructing photos in a future update for iOS and Android.

• Self-destructing photos cannot be exported from WhatsApp.

• WhatsApp didn't implement a screenshot detection for self-destructing photos yet.



Same concept from Instagram Direct. ⏱ pic.twitter.com/LLsezVL2Hj — WABetaInfo (@WABetaInfo) March 3, 2021

Vooralsnog is de functie nog niet uit. Het is onbekend of WhatsApp de feature überhaupt uitbrengt. Ook weten we niet of het dan op iOS, Android en/of PC’s uit zal komen.