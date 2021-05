Gelekt: Xiaomi werkt aan serie premium tablets - Apparata

Foto: Samsung Galaxy Tab S7

Er zijn meerdere verwijzingen naar nieuwe high-end Xiaomi tablets ontdekt, die de Samsung Galaxy Tab S7 aan zouden kunnen.

Xiaomi werkt naar verluidt aan een stevige serie nieuwe tablets, zo schrijft onder andere AndroidAuthority. Daaropvolgend ontdekt XDA-Developers inderdaad in de OS-code van het bedrijf verwijzingen naar drie modellen, codenaam Enuma, Elish en Nabu. Xiaomi zou – afhankelijk van de prijs – flink kunnen concurreren met de Samsung Galaxy Tab-serie.

Specs nieuwe high-end tablets Xiaomi

De twee topmodellen, Enuma en Elish, zouden een high-end Snapdragon-processor krijgen, vermoedelijk de Snapdragon 865, 865 Plus of 870. Nabu is het instapmodel en zou worden uitgerust met een Snapdragon 855, 855 Plus of 860. Kortom, alle aankomende Xiaomi tablets zouden een high-end processor meekrijgen.

Ook wordt er gesproken over 120Hz-displays, wat wederom de premium ervaring van een tablet aansterkt. Het zou wel om LCD-displays gaan; Mini-LED, bijvoorbeeld aanwezig in Apple’s nieuwste iPad Pro, is wel heel erg premium. Dat lijkt er niet aan te komen voor Xiaomi. Lekkers hebben het daarnaast over een 11-inch display van 2.560 x 800 pixels, wat waarschijnlijk een typefoutje is, aangezien 2.560 x 1.800 zeer aannemelijk is.

Verder zouden ze allemaal uitgerust worden met een viertal camera’s, namelijk lenzen voor de hoofdcamera, een ultra-wide, macro en depth-sensor. Xiaomi geeft de toestellen naar verluidt een viertal speakers mee.

Samsung-concurrent

Uiteindelijk heeft Xiaomi dan een hoop overeenkomsten met bijvoorbeeld de Galaxy Tab S7-serie. Het instapmodel is uitgerust met een 11-inch LCD-display met 2560 x 1600 pixels, aangedreven door een Snapdragon 865 Plus. Die tablet had bij release een adviesprijs van zo’n €700.

Als Xiaomi daaronder weet te gaan zitten, dan zouden ze nog wel eens flink kunnen gaan concurreren met de marktleider van Android-tablets. Het is overigens nog niet officieel dat Xiaomi de tablets uitbrengt en zo ja, wanneer.