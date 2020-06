Gelekte foto toont grootte PlayStation 5

Vermoedelijk zien we hier de eerste echte foto van de nieuwe PlayStation 5.

Tot op heden hebben we enkel door Sony gedeelde plaatjes gezien van de PlayStation 5. De gelikte beelden laten het ontwerp zien, maar hoe de PS5 in het echt oogt is nog maar de vraag. Daar hebben we nu mogelijk een antwoord op gekregen met deze gelekte foto.

De foto dook op op het forum van Resetera. De echtheid valt niet te controleren, dus nemen we het plaatje met een klein korreltje zout. Dit zou één van de eerste PS5’s moeten zijn die van de productieband is gerold. Op de foto is te zien hoe drie mannen poseren met een PlayStation 5. De console oogt groot, maar niet gigantisch. Het apparaat is ongeveer net zo groot als het bovenlichaam van de man op de afbeelding.

Mocht de foto van de PlayStation 5 echt zijn dan heb je nu een beter idee hoe groot de console nu eigenlijk is. De nieuwe console van Sony verschijnt eind dit jaar op de markt. De productie zal inderdaad nu zo’n beetje begonnen zijn. De verwachting is dat de vraag naar de PlayStation 5, net als de Xbox Series X, enorm zal zijn.