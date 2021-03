Gelekte Moto G100 de volgende flagship killer? - Apparata

Foto @EvanBlass via Voice

Een betrouwbare lekker deelt de specs van de aankomende Moto G100, een potentiële betaalbare topper met flagship killer-energie.

Motorola maakt zich volgens Evan Blass klaar voor de release van de Moto G100. De lekker staat bekend om zijn accurate insider smartphone-informatie. De G100 lijkt zeer solide specs mee te krijgen. Dat terwijl het aankomende Moto-vlaggenschip zeer waarschijnlijk voor een schappelijke prijs uit zal komen. Kortom, hebben we het hier over de volgende flagship killer?

Moto G100 gelekt

Allereerst de specs. Volgens Blass krijgt de G100 een 6.7-inch LCD-scherm, aangedreven door een Snapdragon 870 SoC. Standaard krijgt het toestel 256GB opslagruimte mee (uitbreidbaar tot 1TB) en maximaal 12GB RAM! Een 5000mAh batterij voorziet het toestel van juice. Tot slot zou je foto’s schieten met een 64MP hoofdschieter (triple camera-setup) of een dual punch hole selfie-camera van 16 en 8 megapixel.

Dat alles doet AndroidAuthority denken aan de Moto Edge S en inderdaad, lekkers melden al langer dat Motorola de Edge S als G100 buiten China zal uitbrengen. Daarmee lijkt het dochterbedrijf van Lenovo met een zeer interessante smartphone te komen. De prijs van de Edge S ligt in China namelijk omgerekend tussen de 300 en 400 dollar.

Kortom, met een mid-range prijs zou Motorola prima kunnen concurreren met veel premium toestellen met nét iets betere specs. De Moto G100 krijgt helaas slechts een LCD-scherm mee. Daar staat wel een Snapdragon 870 tegenover; een solide high-end processor die nét iets onder de crème de la crème valt. De Snapdragon 888 is dé premium SoC en de 870 levert volgens NanoReview ongeveer 12% in voor een schappelijkere prijs.

We zullen volgens Blass in april meer weten, want dan zou Motorola de G100 hebben gepland voor een internationale release. Uiteindelijk zal de prijs doorslaggevend zijn; voor een goede prijs/performance-verhouding zou de smartphone zeker kunnen concurreren met enkele grote jongens. Stay tuned!