Gelekte The Matrix 4 titel onthult stukje van het verhaal - Apparata

De titel van de aankomende The Matrix 4 reboot film is gelekt en geeft een suggestie van waar het verhaal over zou kunnen gaan.

De legendarische The Matrix franchise krijgt een vierde deel, dat wisten we al. Maar tot dusver was het een raadsel waar The Matrix 4 over zou gaan. Gezien de originele trilogie behoorlijk ‘af’ was, leek het vooralsnog om een prequel te gaan. De gelekte titel suggereert daarentegen iets anders.

The Matrix 4 titel gelekt

Gebruikers op Reddit posten informatie die origineel op Instagram geplaatst werd, maar later verwijderd werd (via Engagdet). De post citeert iemand die betrokken is bij de productie van The Matrix 4 en zij zou de titel hebben verklapt. Naar verluidt heet de reboot van de sci-fi-franchise The Matrix: Resurrections.

Natuurlijk weten we niet zeker of de geciteerde make-up-artiest inderdaad de titel gelekt heeft. En zo ja, dan zou het ook zomaar een werktitel kunnen zijn. Neem de info dus vanzelfsprekend met een korreltje zout.

Dat gezegd hebbende past de titel wel perfect in de franchise. Na The Matrix (1999) kwamen The Matrix Reloaded en Revolutions allebei in 2003 uit. Een derde titel met de letters ‘re’ aan het einde passen zeker binnen de stijltrend van de subtitels van The Matrix. Sterker nog, een docu over de films kreeg ook nog eens de titel ‘Revisited’.

Het verhaal

Daarnaast dekt de titel Resurrections ook nog eens de lading van het potentiële verhaal van The Matrix 4. Spoiler alert voor de originele Matrix trilogie: Neo en Trinity sterven aan het einde van de derde film allebei. The Matrix wordt opnieuw opgestart terwijl er een vrede tussen de mensen en machines is. Mensen krijgen vanaf dan de keuze om uit de matrix te stappen als ze dat willen.

Als de film daadwerkelijk een prequel zou zijn, zouden Neo en Trinity niet weer tot leven hoeven worden gebracht (resurrect in het Engels). Die titel suggereert dan ook het overduidelijke; het gaat om een sequel waarin Neo en Trinity weer leven (wellicht alléén in de matrix). Er is immers geen garantie dat de vrede tussen mens en machine standhoudt.

Naar verluidt krijgen we dit jaar veel meer te weten, aangezien de film voor december 2021 gepland staat. Je zal de film dan tegelijkertijd in de bioscoop of thuis via HBO Max kunnen checken.