Gelekte video ‘bevestigt’ naam iPhone 13 Pro Max

Goed, het is al min of meer duidelijk dat de volgende iPhone de naam 13 meekrijgt, maar een gelekte video waarin hoesjes voor de iPhone 13 Pro Max te zien zijn geeft weer extra ‘bevestiging’.

De namen van iPhones klinken heel logisch, maar het moest wel even op gang komen. Er is nooit een iPhone 1 geweest, wel een 2(G): de allereerste. Dat werd 3G en 3GS, om vervolgens 4, 4S, 5, 5S, 6, 6S, en 7 te worden, waar de S steeds een soort ‘facelift’ was. De ‘facelift’ van de 7 werd ineens 8, 9 werd overgeslagen voor de iPhone X (ineens met romeins cijfer), waarna het weer XS en 11 werd. De nieuwste iPhone is echter geen 11S, maar 12, en vanaf nu lijkt Apple weer over te gaan op een logisch systeem met de naam iPhone 13 als volgende stap. Wat dan weer vreemd is, want in sommige culturen is het bijgeloof rondom het getal 13 heilig. Er waren dus geruchten dat dit getal overgeslagen zou worden – wat op zich best een kern van logica bevat.

iPhone 13 hoesje in gelekte video

De naam iPhone 13 lijkt nu echter meer evident dan ooit door een gelekte video. Via Twitter is er een video van de officiële siliconen hoesjes die Apple uitbrengt met hun nieuwe telefoons. Van het hoesje zelf krijgen we niks te zien wat we niet al wisten, maar de naam lijkt hiermee wel ‘bevestigd’. De hoesjes uit de gelekte video bevatten de naam ‘iPhone 13 Pro Max’. Waarmee we dus de naam iPhone 13 te zien krijgen, samen met het feit dat er ook Pro en Pro Max-versies komen. Niks nieuws, maar het lijkt nu niks dan zeker dat bijgeloof Apple niet gaat tegenhouden.

‘Bevestigd’

Toch zijn mensen in het twitter-draadje rondom de gelekte video over de iPhone 13 sceptisch. De tekst zou niet helemaal kloppen met de tekst op de siliconen hoesjes van bijvoorbeeld de iPhone 12. Degene die het filmpje plaatste (die het ook weer via via heeft) deelt de twijfels, het kan dus ook om imitaties gaan. De waarheid ligt in het midden.