Geluk bij een ongeluk voor gamers door Coronavirus…

Grote game-events besmet en daar profiteer je als gamer van...





Eerder moest het MWC (Mobile World Congress) al sluiten door de onrust rondom het Corona-virus. Vanochtend viel het doek voorlopig voor de Game Developers Conference (GDC) , die van 16 tot 20 maart in San Franscisco zou worden gehouden. Gezien de onrust besloot de organisatie het evenement, dat tevens gastheer is voor The Independent Games Festival en de Game Developers Choice Awards , voor deze periode te annuleren. Zij onderzoekt nu wat de mogelijkheden zijn om het festival later in het jaar, bijvoorbeeld de zomer, alsnog te organiseren.

Voor de organisatie is dit natuurlijk slecht nieuws, maar zij ontvingen veel lof voor de uiterst coulante wijze waarop zij zaken oplost. Hun oplossingen bieden namelijk een geluk bij een ongeluk voor de gamers die zich normaal geen reis naar en toegang tot dit evenement kunnen veroorloven.

De organisatie besloot namelijk de keynote-speeches gratis digitaal te gaan delen op hun Youtube-kanaal.

Ook de andere evenementen: ‘The Independent Games Festival’ en de ‘Game Developers Choice Awards’ kunnen door gamers gevolgd worden omdat beide shows gratis via Twitch gestreamd zullen worden. Dit maakte de organisatie vanmorgen via Twitter als ‘additional info’ bekend.

Ook Google, dat uitgebreid zou uitpakken omtrent Google Stadia, maakte bekend dat zij hun bijdrage nu zullen leveren in de vorm van een ‘digital experience’. Zij openden direct een site waar je jezelf kunt opgeven om hiervan op de hoogte te blijven.

Het lijkt er dus op dat het Coronavirus steeds meer effect op de tech- en gaming industrie krijgt.