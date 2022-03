Gemixte reacties op Netflix The Adam Project

The Adam Project met Ryan Reynolds op Netflix levert gemixte reacties op. Heb jij de film al gezien?

Sinds afgelopen vrijdag is de film te bekijken op Netflix. Na Red Notice is dit weer een nieuwe titel van Netflix waar de Deadpool-acteur een hoofdrol in speelt. De Amerikaan is lekker bezig met titels uitpoepen op de streamingdienst. Voor Red Notice was er ook al 6 Underground. Het zijn stuk voor stuk films die geen Oscar verdienen, maar het prima doen voor Ryan Reynolds.

The Adam Project is inmiddels de top drie binnengekomen op de Nederlandse Netflix Top 10. De reacties op de film zijn gemixt. In deze film reist Adam, gespeeld dus door Reynolds, terug in de tijd naar zijn jongere zelf. Door een fout komt hij niet in het jaartal terecht dat de tijdreiziger voor ogen had. Daarna volgt een spannend avontuur met zijn jongere zelf.

Als je van tevoren op een bloedstollende avonturenfilm had gehoopt kan The Adam Project voelen als een tegenvaller. Het is meer een sciencefiction familiefilm om met het hele gezin op een zaterdagavond te kijken. Op IMDb scoort de titel een 6.9. Een prima gemiddelde dus, echter geen film die je nog dagen bij zal blijven. Kritieken zijn onder meer dat Reynolds weer geregeld als ‘Deadpool’ naar voren komt. Oftewel zijn typische humor. Als je daar geen fan van bent moet je ver van deze film vandaan blijven. Dan is Ryan Reynolds simpelweg niet voor jou.