Generator: wek zelf je energie op

Steeds meer mensen wekken hun eigen energie op met bijvoorbeeld een zonnepaneel. Maar er zijn meer mogelijkheden, een generator bijvoorbeeld.

Door de hoge energieprijzen ontdekken we dat energie best wel belangrijk is. Op dit moment krijgen we onze betaalde energie in huis binnen op twee manieren: via elektriciteit en via gas. Beide energiebronnen zijn nu een stuk duurder geworden. Daarom groeit de interesse om zelf je energie op te wekken. In dit artikel zullen we het hebben over manieren om zelf elektriciteit op te wekken. Daarbij speelt de generator de hoofdrol. Dat is simpel gezegd een apparaat dat een draaiende beweging in elektriciteit omzet.

Zon, voor elektriciteit en warmte

De bekendste manier om zelf energie op te wekken is natuurlijk zonne-energie. Zonnepanelen zijn op steeds meer daken te vinden en ook de interesse voor zonneboilers, die rechtstreeks zonlicht gebruiken om water te verwarmen groeit. Zonnepanelen draaien niet rond, ze wekken stroom op uit zonlicht.

Windturbines

Maar er zijn ook andere manieren om zelf energie op te wekken. Denk bijvoorbeeld aan kleine windturbines. Naast de bekende windturbines op een paal heb je ook een verticale windturbines die de luchtstroom die langs het dak waait aftappen. Woon je aan de kust of in een ander winderig gebied, dan kan een kleine wind generator juist in de winter, als het meer waait, een mooie aanvulling geven.

totWindturbines geven vaak veel korte pieken aan stroom en kunnen daarom niet op de installatie van een zonnepaneel. Er zijn enkele goede en veel slechte modellen. Doe dus goed onderzoek.

Energie opwekken met trappen

Een andere bron om aan energie te komen ben je zelf, spierkracht dus. Een uurtje stevig doortrappen op een omgebouwde hometrainer, of een pedaal generator levert al gauw 0,2 kWh of meer op. Niet heel veel natuurlijk, maar het grote voordeel is dat je tijdens het energie opwekken ook tegelijkertijd je conditie traint. En dat deze energiebron altijd beschikbaar is.

Dieselgenerator

Een dure en ook milieuvervuilende manier om zelf je energie op te wekken is met een benzine- of diesel generator. Want deze kost heel wat brandstof en die is natuurlijk duur. Zeker omgerekend naar kilowattuur, want per liter brandstof kan je maar tot 2 kWh opwekken. Ook zijn benzine- en dieselgeneratoren nogal lawaaiig. Wel heb je direct stroom en ook veel stroom, tot 4 kilowatt of meer.

Thermo elektrische generator

Ook hier geen bewegende delen. Dit type elektriciteitsopwekker werkt door een warmteverschil af te tappen binnen en buiten een kachel. Een handig apparaat als je kampeert is de Biolite. Je kan hierin een vuurtje stoken en zo je telefoon opladen. Een groter model thermo elektrische generator kan je ook in je houtkachel gebruiken. Dit levert ongeveer 100 watt op. Dus als je overdag flink stookt per dag rond de 1,5 kWh. Deze zijn wel erg duur, namelijk rond de € 1500.

Nulpuntsenergie-generator

Soms zie je ze wel voorbijkomen sites met een hoog aluhoedjesgehalte. De nulpuntsenergie-generator die energie uit het niets haalt. Helaas is de eerste hoofdwet van de thermodynamica onverbiddelijk. Energie komt niet uit het niets. Hier is nog nooit een uitzondering op gevonden. Trap er dus niet in, waarschijnlijk word je opgelicht. Maar gelukkig zijn er genoeg andere goede manieren om energie op te wekken. Lees ondertussen ook ons artikel over energie besparen.