Genetisch gemanipuleerde Neoplants reinigt binnenlucht van giftige stoffen

Een plant als gadget? De genetisch gemanipuleerde levende plant Neo P1 van Neoplants, is in staat om giftige stoffen uit de huiskamerlucht te halen.

Van Pothos naar Neoplants Neo P1

De 21e eeuw wordt wel eens de eeuw van de biotechnologie genoemd en deze nieuwe plant, die nog niet eerder bestond, is daar een mooi voorbeeld van. De soort waartoe deze plant behoort, Pothos (Epipremnum aureum), is een geliefde plant bij drukke mensen, omdat deze taaie succulente groene plant toe kan met weinig licht en water. Zelfs met alleen kunstlicht. Kortom, je moet als plantenliefhebber erg je best doen om je Pothos weg te laten kwijnen. Waarschijnlijk is dat ook de reden waarom de Franse start-up Neoplant precies voor deze soort heeft gekozen.

Hoe werkt de Neo P1?

Planten nemen van nature chemicaliën op uit de lucht. Het bijzondere van de Neoplants Neo P1 is dat deze plant 30 keer zo snel vervuilende stoffen opneemt uit de lucht. De gevaarlijkste vervuilende stoffen in de binnenlucht zijn zogenoemde VOCs, vluchtige organische stoffen. Denk dan bijvoorbeeld aan formaldehyde, benzeen, tolueen en xyleen. De concentratie van deze stoffen in de binnenlucht is vijf keer zo hoog als in de buitenlucht, zelfs in de stad. Daarom is het goed om planten binnen te hebben.

Maar niet iedereen heeft plaats voor 30 planten in huis. Het goede nieuws is dat de Neoplants Neo P1 in staat is om niet alleen veel meer van deze stoffen op te nemen, maar ook om ze af te breken. Dit, dankzij speciale enzymen, waarvan de genetische code aan het DNA van de planten zijn toegevoegd.

Hoe kom ik aan de Neoplants Neo P1?

Op dit moment worden de eerste planten gekweekt. Je kan de voortgang van het proces volgen op de Instagram site van Neoplant. Je kan je op de website van het bedrijf aanmelden voor een wachtlijst, waarna de Neoplants Neo P1 plant, als deze volgroeid is, kan worden geleverd. Goedkoop is deze bijzondere plant met 180 dollar niet, maar vergeleken met een luchtzuiveringsinstallatie kost deze veel minder. En in tegenstelling tot een luchtfilter, wordt de plant, hoe ouder deze is, alleen maar groter en dus effectiever…