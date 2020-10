Geniaal: app zegt of McDonalds ijsmachine stuk is - Apparata

Per restaurant van McDonalds kunnen zien of de ijsmachine stuk is. Scheelt toch weer een mogelijk teleurstellende rit.

We berichten u over een jaloersmakende ontwikkeling in de Verenigde Staten. Rashiq Zahid, een slimme ontwikkelaar, heeft een web applicatie bedacht die je laat zien of de ijsmachine bij McDonalds stuk is of niet.

Helaas werkt de toepassing alleen in de Verenigde Staten. Ik kan hier zelf niet over meepraten want ik haal niet vaak een ijsje bij de Mac, maar blijkbaar zijn kapotte ijsmachines een dingetje. In elk geval in de Verenigde Staten. Het was zelfs zo’n probleem dat Zahid er een web applicatie voor heeft gemaakt.

De toepassing heet mcbroken. De app staat in verbinding met het interne API-systeem van McDonalds. Een script plaatst elke minuut een order bij elke McDonalds in de Verenigde Staten voor een ijsje. Als de order wordt geweigerd is de conclusie dat de ijsmachine stuk is. Overigens is het zo dat geen enkele order daadwerkelijk wordt uitgevoerd, dus maak je geen zorgen over verspilling van ijs. McDonalds gebruikt zelf de data om bij te houden of er een machine stuk is en nu is die info door de ontwikkelaar publiekelijk gemaakt.

Het is niet alleen handig, maar het brengt ook data in beeld. Mocht je ooit een spreekbeurt houden over ijsmachines bij McDonalds, dan kun je nu vertellen in welke Amerikaanse staat de meeste stuk zijn. Op dit moment loop je in New York de meeste kans op een teleurstelling. In Seattle heeft de Mac wel zijn zaakjes op orde.