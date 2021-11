Geniaal: deze boot genereert zijn eigen waterstof

Het klinkt logisch, en toch is het nog niet vaak gedaan. Energy Observer heeft een hypermoderne boot die zijn eigen waterstof opwekt.

Wat de oplossing voor het verbranden van fossiele brandstoffen ook is: blijven gaan zoals we nu doen is het in ieder geval niet. Dus moet er een oplossing gevonden worden. Dat geldt voor klein wegvervoer, maar ook voor grote schepen.

Elektrisch?

Elektrische aandrijving helpt, maar stroom opwekken is nog even de vraag. Lithium-ion batterijen? Zonne-energie? Wind-energie? Waterstof? Het komt allemaal voorbij in de vraag naar moderne voertuigen die niks uitstoten. Energy Observer is een bedrijf dat zich bezig houdt met deze kwestie. Zij hebben een schip ontwikkeld en op papier klinkt het allemaal als goed nieuws.

Keuze

De boot van Energy Observer wekt namelijk op drie manieren stroom op. De eerste is met dank aan de wind. Gewoon, zoals we dat al jaren doen: het is in theorie een zeilboot. Wel eentje die met motoren ondersteund wordt. Bijvoorbeeld door de toevoeging van een gigantisch zonnepanelenveld op het dek. 202 vierkante meter aan zonnepanelen! Op de grote open zee, waar de zon altijd op het dek brandt, kun je daar prima stroom mee opwekken. De zeilen zijn ook bijzonder: het zou een beetje contraproductief zijn om met twee zeilen het hele dek in de schaduw te zetten, dus zijn er een soort slimme ‘vliegtuigvleugels’ ontwikkeld die meer dan genoeg zon doorlaten.

Waterstof

De derde manier voor de boot van Energy Observer om stroom op te wekken is misschien nog wel de meest interessante. De boot kan namelijk zijn eigen waterstof opwekken. Het klinkt zo logisch: waterstof opwekken op een boot, maar waterstof is helaas niet enkel water. Om waterstof zijn kracht te geven, kan de boot zelf het water ‘laden’ met electrolysatie. Het gaat wel om een soort voorraad opbouw en de boot vaart hoofdzakelijk op zijn wind- en zonne-energie, maar de waterstoftanks van de boot zijn groot genoeg om zo’n zes dagen op volle kracht te kunnen varen. Als waterstof enkel ondersteunt, wordt dat nog veel meer.

De boot van Energy Observer is een mooie manier om drie verschillende soorten alternatieve energie te laten zien. Om te tonen dat het werkt, is de boot al een aantal jaar een grote wereldreis aan het maken. Volgen waar hij is kan op de website van Energy Observer.