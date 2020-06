Gerucht: Apple geeft iOS én iPhone nieuwe naam

Insiders laten weten dat Appple de naam van zowel iOS als iPhone gaat veranderen.

Apple gaat volgens meerdere lekkers iOS, het besturingssysteem voor iPhones, een nieuwe naam geven. Het naamkaartje zal passen binnen het straatje van de andere besturingssystemen van de iPhone-maker. Maar de iPhone-maker is straks niet meer de iPhone-maker, want volgens dezelfde bronnen krijgt ook het iconische toestel een nieuwe naam.

Besturingssysteem iOS gaat naar verluidt straks iPhoneOS heten. In een tweet laat YouTuber en techjournalist Jon Prosser het nieuws weten. Vertrouwde lekker Max Weinbach lijkt het nieuws te bevestigen. Hij schrijft dat hij hetzelfde gerucht hoorde. Het is niet duidelijk of de twee heren dezelfde bron quoten. Neem de naamsverandering dus wel met een korreltje zout. Om de lek extra spicy te maken, zegt Weinbach in dezelfde tweet dat de iPhone straks ook een nieuw naam krijgt: Apple Phone.

iOS betekent iPhone OS?

De naamsverandering van de iPhone naar Apple Phone is het meest schokkend. Er zijn immers weinig toestellen met zo’n bekende en iconische naam. Aan de andere kant, de ‘i’ is eigenlijk helemaal niet meer zo belangrijk. Steve Jobs stelde bij de presentatie van de iPhone dat de ‘i’ voor ‘internet, individual, instruct, inform, inspire’ staat. Later zou hij gezegd hebben dat de letter daarentegen geen officiële betekenis heeft. En het is een nachtmerrie voor interpunctie. Iedere keer als ik een zin met ‘iPhone’ begin, vloekt de Van Dale een keer.

Maar de overstap van iOS naar iPhone OS is iets minder duidelijk. De ‘i’ in iOS staat immers voor iPhone. Over het grote geheel is het dan weer wel logisch. Apple gaf alle beringssystemen behalve die van de iPhone de naam van het betreffende product met ‘OS’ erachter: WatchOS, MacOC, iPadOS, tvOS. Kortom, de naam van het besturingssysteem verandert eigenlijk niet, maar we schrijven het voortaan anders.

Waarschijnlijk leren we tijdens WWDC 2020 of de geruchten waar zijn of lariekoekOS. De presentatie zal plaatsvinden op dinsdag 22 juni. Naar verluidt krijgen we dan ook iOS 14 en de iPhone 12 te zien. Of gaat hij dan al Apple Phone 12 heten? Of gewoon Apple Phone? Nog een paar dagen geduld!