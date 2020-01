Gerucht: Camera Samsung Galaxy S20 mist hoge zoom

Ga vooral niet te ver weg van het object staan als je een foto wil maken met de Samsung Galaxy S20.





Update 17-01-2020 (21:00): De volledige specs van de Samsung Galaxy S20-serie zijn uitgelekt, waaronder ook de zoom-mogelijkheden van de line-up. Op basis van die informatie is het onderstaande bericht nog steeds correct, op de zoom van de Galaxy S20 Ultra na. Daarvoor geldt dat het vermoeden aan het einde van het bericht waar lijkt te zijn.

Originele bericht:

In aanloop naar de onthulling van het aankomende Samsung vlaggenschip hebben we constant positief over de camera-setup kunnen schrijven. Eerder deze week lekten ook nog eens de daadwerkelijke specs van de lenzen uit en afgezien van de ietwat rare verdeling van megapixels over de drie toestellen is het desalniettemin veelbelovend. Maar één ding zal de Galaxy S20 waarschijnlijk niet kunnen: 10x zoomen.

Er werd al lange tijd gezegd dat de Galaxy S20-serie zou worden uitgerust met een stevige camera met evenzo stevige zoom-mogelijkheden. Tenminste 10x zoom is daarbij een relatief gangbaar doel voor een techgigant als Samsung. Die hoeveelheid optische zoom is tot dusver bij de grote jongens nog nergens te bekennen. Uitzonderingen daargelaten (bijvoorbeeld 60x zoom van Vivo) zou dat een flinke toevoeging voor Samsung’s aankomende vlaggenschipserie zijn.

Volgens SamMobile gaat dat daarentegen nog niet gebeuren voor Samsung. Insiders van een leverancier van Samsung zeggen namelijk dat het productieproces van de S20 is begonnen en dat er alleen cameramodules van 5x zoom worden besteld. Er wordt dus niets gezegd over eventuele 10x zoom.

IceUniverse zei het in december al, toen hij voorspelde dat de Huawei P40 Pro wel 10x zoom zou krijgen, terwijl Samsung bij 5x zou blijven. Maar dat was voordat we wisten dat de Galaxy S11 eigenlijk S20 zou gaan heten. En daarbij hadden we ook nog helemaal niets gehoord over de twee andere modellen in de Galaxy S20-serie.

Dus optimistische Samsung-fans kunnen nog afwachten wat er gaat gebeuren met de Galaxy S20+ en S20 Ultra. Het zou namelijk op basis van de in de intro gelinkte camera-specs zomaar kunnen dat de S20 Ultra bijvoorbeeld wél 10x zoom mee krijgt. Het ligt er allemaal aan of Samsung daadwerkelijk is begonnen met de productie van de hele serie, of slechts het standaard model. Nog heel even afwachten dus.

Foto @IceUniverse

