Gerucht: Er komt geen Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Na de release van de Samsung Galaxy S20 maakt het Zuid-Koreaanse miljardenbedrijf zich op voor de Galaxy Note-serie. Maar de dikste S20 Ultra zal niet omgetoverd worden tot Samsung Galaxy Note 20 Ultra.

Met de nieuwe Samsung Galaxy S20-serie ging het miljardenbedrijf voor het eerst over op direct drie toestellen. De peperdure Ultra is onverslaanbaar in specs, maar Samsung is naar verluidt niet van plan om die specs over te hevelen naar de Note-serie.

Galaxy Note 20, maar geen Ultra

We zijn van Samsung gewend dat de Galaxy S-smartphone een half jaartje later ook een broer krijgt in de vorm van de Note. Dat zijn normaal de Note en Note+, maar met de Galaxy S20-serie hadden we ook drie toestellen in de Note-serie verwacht.

Dat gaat volgens de baas van Display Supply Chain Consultants niet gebeuren. Ross Young stelt dat we alleen een Galaxy Note 20 en Note 20+ zullen krijgen.

No Note 20 Ultra. Note 20 and 20+ — Ross Young (@DSCCRoss) May 11, 2020

Waarom Samsung er voor zou kiezen om geen Galaxy Note 20 Ultra te introduceren is niet helemaal duidelijk. Maar met zo’n groot display (volgens dezelfde lekker krijgt de Galaxy Note 20+ al een 6.87-inch display) kan het haast niet nóg groter en luxer dan dat.

Wellicht dat het ontbreken van de Samsung Galaxy Note 20 Ultra ook iets te maken heeft met de verkoopprestaties van de S20-serie. Spoiler alert: dat loopt helemaal niet lekker. Samsung heeft misschien geconcludeerd dat 3 toestellen (waarvan de duurste richting de €1500 kost) niet de juiste strategie is. Vermoedelijk leren we deze zomer meer, met een verwachte release van de Galaxy Note 20-serie in augustus.

Lees ook: Samsung maakt nieuwe processor voor Galaxy Note 20 (gelekt)