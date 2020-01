Goedkope Apple iPhone SE 2 komt al bijna uit (gerucht)

De iPhone 8 lookalike komt volgens insiders heel snel uit.





Apple-fans kunnen al een tijdje uitkijken naar de aankomende goedkope iPhone die waarschijnlijk de iPhone 9 gaat heten. Omdat dat belachelijk verwarrend is (omdat we al naar de iPhone 12 toeleven) is iPhone SE 2 of iPhone 8.5 misschien wel toepasselijker. Hoe dan ook, het goedkopere toestel komt sneller uit dan je wellicht denkt.

2020 wordt een druk jaar voor Apple want er lijken een hele hoop verschillende toestellen uit te gaan komen. Misschien wel de interessantste in dat lijstje is de goedkopere iPhone SE 2. iPhones worden immers steeds luxer en daarom duurder maar dat is niet per se goed voor de portemonnee.

En je hoeft niet meer lang te wachten als dit een toestel voor jou is. Volgens Bloomberg is de productie van het toestel van start gegaan; insiders zeggen dat de goedkopere iPhone ergens in maart al uit zal komen. Dat is in lijn met wat bekende Apple-analist Ming-Chi Kuo (inclusief de specs) al eerder voorspelde. Vooralsnog lijkt het erop dat we twee toestellen in deze serie verwachten.

Foto @OnLeaks via @iGeeksBlog