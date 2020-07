Gerucht: Microsoft maakt Xbox Live gratis

Volgens een insider gaat Microsoft hun online services van Xbox Live gratis aanbieden. Goed nieuws?

Voor console-gamers is het eigenlijk altijd al zo geweest dat je moet betalen voor toegang tot online services. Sony vraagt geld voor PlayStation Plus, Nintendo voor Switch Online en Microsoft voor Xbox Live. Maar volgens een insider gaat die laatste een nieuwe richting in. Microsoft zou er namelijk over denken om toegang tot online services in de vorm van Xbox Live gratis te maken!

Xbox Live gratis?

In aanloop naar de release van de volgende generatie consoles is het voor beide grote partijen spannend wat er allemaal gaat gebeuren. Sony heeft zoals altijd weer een gigantische line-up aan exclusives klaar staan. Tegelijkertijd komt de PlayStation-maker ook met een revolutionaire controller.

Microsoft heeft voor de Xbox Series X eigenlijk alleen nog goede specs aangekondigd, maar daarmee onderscheiden ze zich niet per se van de PlayStation 5. Hoe kan het Amerikaanse gamebedrijf dan de doorslag geven? Wellicht dat geld daarvoor kan zorgen. Een insider die al meermaals goede voorspellingen rondom Xbox deed genaamd Kobrille, suggereert dat Xbox Live straks gratis wordt (via GameRant).

De vraag is niet of de online multiplayer paywall verdwijnt. De vraag is wanneer.

Subscriptie voor 12 maanden al verdwenen

Misschien klinkt het als wishful thinking, maar de eerste signalen lijken het gerucht te beamen. Eerder deze week werd namelijk bekend dat het Xbox Live abonnement van 12 maanden niet meer beschikbaar is. We speculeren in dat artikel dat “Microsoft wellicht Xbox Live anders wil gaan inrichten.”

Als Xbox Live inderdaad gratis wordt of totaal anders ingericht, dan is het logisch dat Microsoft niet meer abonnementen van een jaar verkoopt. Over een half jaar komt de console namelijk al uit. Sommigen speculeren verder dat Microsoft hun gebruikers meer richting de Xbox Game Pass wil duwen. Voor één bedrag per maand kun je onbeperkt alle games uit Microsoft’s catalogus spelen. Het wordt dan ook niet voor niks Netflix voor games genoemd.

Wat de zet van Microsoft dan ook gaat zijn, het lijkt me een goed idee om betaalde online services uit te faseren. Het voelt voor mij altijd al een beetje vreemd om een game te kopen, om vervolgens ook bij de console-maker toegang te kopen voor het online gedeelte van die game. We gaan eind dit jaar zien of de volgende console-generatie opgesplitst wordt door Microsoft’s nieuwe filosofie!

