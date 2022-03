Gerucht: PlayStation ‘Game Pass’-abonnement komt al bijna uit!

Afbeelding via Sony

Het PlayStation-abonnement voor onbeperkte games komt mogelijk volgende week al uit! Dit moet je weten.

Sony werkt naar verluidt al een hele poos aan een geheim abonnement onder de naam Spartacus. De Xbox Game Pass-tegenhangen zou zo vroeg als volgende week al aangekondigd kunnen worden, zo meldt Bloomberg. Dit is wat we weten over de PlayStation Plus-evolutie.

PlayStation game-abonnement

Het concept van de aankomende PlayStation-pas is vergelijkbaar met dat van wat je gewend bent van bijvoorbeeld Microsoft. Sony zou volgens doorgaans goed geïnformeerde bronnen het huidige PlayStation Plus en PlayStation Now willen samenvoegen.

Het topabonnement zou 16 dollar gaan kosten en levert de gebruiker een bibliotheek van gratis games, streaming, demo’s en toegang tot klassiekers op. Daarmee zou het ‘Netflix voor videogames’-concept zijn overgewaaid naar PlayStation.

Wat weten we nog niet

Maar er missen nog enkele details die de doorslag kunnen geven voor sommige gamers. Zo is het nog niet duidelijk wat het PlayStation-abonnement doet met PC-gamers. Via de Xbox Game Pass kun je ook gewoon op PC spelen. Mocht Sony daar niet voor kiezen, dan valt iedereen die géén PlayStation heeft direct af.

Tegelijkertijd is nog niet duidelijk of Sony net als Microsoft een vergelijkbaar releaseschema zal hanteren. De Xbox Game Pass verwelkomt alle first party games direct na de release ook in het abonnement. Het zou een enorme PLUS zijn als PlayStation dit ook voor Spartacus zou gaan doen.

In dat geval betalen spelers immers niet eerst 80 euro voor Gran Turismo om vervolgens meerdere tientjes te moeten betalen voor een ietwat degelijke bolide…