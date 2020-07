Gerucht: Samsung Galaxy Fold 2 is nog lang niet klaar

Zelfs de aankondiging van de Samsung Galaxy Fold 2 laat nog lang op zich wachten.

In aanloop naar Unpacked 2020 zullen veel Samsung-fans zich verheugen op de Samsung Galaxy Fold 2. De opvolger van de geflopte Galaxy Fold zou eindelijk die high-end opvouwbare ervaring moeten leveren. Maar naast wat lekken weten we eigenlijk nog niets over het toestel. En volgens een betrouwbare lekker blijft dat voorlopig nog wel even zo. De Samsung Galaxy Fold 2 is namelijk nog lang niet klaar.

Samsung Galaxy Fold 2 laat voorlopig op zich wachten

Vorige maand lekte uit dat Samsung de aankomende Galaxy Fold 2 nog niet in productie heeft genomen. Dat was behoorlijk opvallend, want iedereen verwachtte het toestel in augustus of september in de schappen. Maar Samsung zou laat zijn met het produceren van het opvouwbare toestel. Sterker nog, de phablet zou maar in beperkte oplage gemaakt worden.

Nu post Max Weinbach op Twitter nog meer verontrustend nieuws. Naast het feit dat het toestel voorlopig nog niet in de schappen ligt, moeten we überhaupt nog lang wachten voordat de Samsung Galaxy Fold 2 aangekondigd wordt. Het was tot voor kort een algemene aanname dat we begin augustus tijdens Unpacked 2020 in elk geval zouden zien wat Samsung ongeveer met het toestel zou gaan doen.

Fold 2 isn't happening at Unpacked. — Max Weinbach (@MaxWinebach) July 11, 2020

‘Het toestel is waarschijnlijk meermaals uitgesteld’

In een vervolg-Tweet schrijft de lekker waarom de Samsung-fans nog behoorlijk lang geduld moeten hebben. “De software is bijna lange na nog niet klaar voor een release in september en er wordt nauwelijks gesproken over hardware. Het [toestel] is waarschijnlijk meermaals uitgesteld en dat is waarom.”

Hij suggereert dus dat de release van Samsung’s derde opvouwbare smartphone meermaals is uitgesteld. Niet dat wij het zouden weten, want het toestel is nog niet eens aangekondigd. Maar achter de schermen gaat het kennelijk niet zo lekker met de komen opvouwbare smartphone van Samsung. Weinbach: “Zoals het er nu voor staat, lanceert het toestel op z’n vroegst in oktober.”