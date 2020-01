Gerucht: Samsung Galaxy Fold 2 krijgt oud stukje technologie

De Samsung Galaxy Fold 2 krijgt geen gloednieuwe processor mee.





Hoewel de Samsung Galaxy Fold zonder meer geflopt is, moet gezegd worden dat de vouwbare technologie nog in de kinderschoenen staat. Terecht dus, dat Samsung het nog een keer gaat proberen. Helaas moet je dan wel een beetje inleveren op processorkracht, want de sci-fi-vouwtechnologie krijgt alles behalve een sci-fi-rekenkern.

Volgens professionele lekker Ishan Agarwal krijgt de Galaxy Fold 2 namelijk een oude Snapdragon 855 processor mee. Je zou op het eerste gezicht zeggen dat een gloednieuw en experimenteel toestel met gigantisch schermoppervlak ook een gloednieuwe en razendsnelle processor krijgt. Maar we blijven nog even in het bereik van de Galaxy S10.

Nu is de Snapdragon 855 alles behalve een slechte processor. Maar voor het vermoedelijke gigantische prijskaartje verwacht je tenminste een Snapdragon 855 Plus. Of nog beter was de Snapdragon 865 geweest, die we naar verluidt ook tegenkomen in de Galaxy S11/S20 (maar niet in Europa).

Exclusive for @mysmartprice: Samsung's new Galaxy Fold clamshell phone, the SM-F700F will feature Snadragon 855, NOT 865. It will also have a 10MP front camera. Galaxy A51, A71, S20 4G, S20+ 4G Production has also started in India. #Samsung

Link: https://t.co/QY1cuXLjfU pic.twitter.com/Q5gD19qt0n — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) January 7, 2020

De reden voor het gebruiken van een processor du op dit moment al ruim een jaar oud is, lijkt redelijk voor de hand te liggen. De Galaxy Fold 2 is namelijk al een hele tijd in ontwikkeling en wellicht dat het daarom onmogelijk was voor Samsung om nog bij te sturen naar een nieuwe processor.

Een andere reden zou kunnen zijn dat Samsung het prijskaartje van de Galaxy Fold 2 iets omlaag wil halen. Een gloednieuwe processor kost de Zuid-Koreaanse techgigant natuurlijk veel meer dan een oudere variant.

Vooralsnog is het een beetje gissen wat we precies van de Galaxy Fold 2 kunnen verwachten. We weten redelijk zeker dat het om een nieuw klapmechanisme gaat (in de geest van de succesvolle Motorola Razr). Verder zijn er ook al wat afmetingen en een release window bekend. Daarover lees je hier alles.