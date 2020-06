Gerucht: Samsung Galaxy Fold 2 te zwak voor S-Pen

Foto: Galaxy Fold (1)

Volgens insiders komt er toch geen Samsung Galaxy Fold 2 S-Pen. Het scherm kan dat naar verluidt niet aan.

We horen steeds meer berichten dat Samsung begin augustus het Unpacked 2020 event gepland heeft staan. Dan wordt de Galaxy Note 20 altijd in één adem genoemd met de Galaxy Fold 2. Hoewel het aannemelijk is dat de Samsung Galaxy Fold 2 dus deze zomer in de winkel ligt, komt daar geen S-Pen bij.

Samsung Galaxy Fold 2 zonder S-Pen

Dat schrijft de Zuid-Koreaanse website TheElec op basis van een insider. Het platform heeft regelmatig Samsung scoops. Hoe dan ook, in eerste instantie werd er gespeculeerd over een nieuwe vouwbare Samsung smartphones mét S-Pen. Dat blijkt daarentegen onmogelijk door het te zwakke display wat de Fold 2 krijgt.

Glas te zwak

Volgens het platform is Samsung namelijk nog niet in staat om sterk buigbaar glas te maken. Het moet dun genoeg zijn om te kunnen buigen, maar dik genoeg om de druk van een S-Pen te incasseren. Daar gaat het vooralsnog mis.

Ter vergelijking: het huidige Fold 2 display is zo’n 30 micrometer, 0,03 millimeter dik. Conventioneel Corning’s Gorilla Glass 6, bijvoorbeeld op de Galaxy Note 10, is tussen de 0,4 en 1,2 millimeter dik. Dat is dus tenminste 13 keer dikker dan het Galaxy Fold 2-display.

Verder mogen we overigens wel een toffe phablet verwachten met de Galaxy Fold 2; renders tonen een prachtige buigbare phone en lekken suggereren dat er genoeg nieuwe technologie in het toestel verwerkt wordt. Ook wordt er gesproken over dezelfde camera-setup als de Galaxy S20 Plus, een supersnel 120Hz display en (tegenstrijdig met de lek) een waterdruppel-notch.

Lees ook: Huawei Mate X vs. Samsung Galaxy Fold – Welke verkocht meer?