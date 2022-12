Geruchten: zo zien de nieuwste Samsung Galaxy modellen eruit

In 2023 is het zover, de release van de nieuwste Samsung telefoon. Er komen drie nieuwe modellen uit: de S23, de S23+ en de S23 Ultra. Eerder schreven we al over geruchten rond het design, de processor, de camera’s en de kleur van de nieuwe modellen. Nu de release dichterbij komt duiken hier steeds meer geruchten over op. Wat kunnen we precies van Samsungs nieuwe vlaggenschip-modellen verwachten?

Scherm met minder gebogen randen

Het scherm van de nieuwste Samsung Galaxy lijkt minder gebogen randen te krijgen dan zijn voorganger. Hierdoor ziet de telefoon er vierkanter en strakker uit. Samsung lijkt opnieuw voor dunne bezels (de randen aan de zijkant van het scherm) te kiezen, zodat er veel ruimte overblijft voor het scherm. Het duurste model, de Ultra, krijgt opnieuw een geïntegreerde S-pen in de behuizing, aldus de geruchten.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 processor of toch de Samsung Exynos?

Het is veel Europese Samsung-gebruikers een doorn in het oog: de Exynos processor waar de telefoons op draaien. Buiten Europa krijgen de smartphones namelijk een Qualcomm Snapdragon Chip, die sneller werkt en energiezuiniger is.

Volgens geruchten zou de nieuwste Samsung telefoon voor het eerst ook in Europa worden uitgerust met de Snapdragon Chip. Qualcomm brengt een nieuwe versie uit, de Snapdragon 8 Gen 2 chip. Dit belooft de snelste Android-processor van 2023 te worden. De kans is groot dat de S23 deze nieuwe chip krijgt. Ook omdat Samsung de hoofdcamera van de Ultra wil uitrusten met 200 megapixel: daar is de nieuwste Snapdragon processor voor nodig.

200-megapixel hoofdcamera: scherpere foto’s met meer detail

De Samsung Galaxy S22 heeft een hoofdcamera met 108 megapixel en die wordt ‘een van de beste smartphonecamera’s van het moment’ genoemd. Het gerucht over een hoofdcamera met nog meer megapixel, namelijk 200, is dus goed nieuws voor fotografieliefhebbers. De hogere resolutie zou namelijk zorgen voor nog scherpere foto’s met nog meer detail.

Selfiecamera met 12 megapixel

De nieuwe toestellen krijgen naar verluidt dezelfde camera’s als hun voorgangers. Dat betekent naast de hoofdcamera een 12-megapixel ultragroothoeklens, twee telelenzen met 3x en 10x optische zoom en een selfiecamera. De selfiecamera krijgt bij het basis- en plusmodel een 12-megapixel camera (was 10 megapixel bij de S22-modellen). Dit zorgt voor scherpere selfies op je insta. Voor de mooiste selfies moet je waarschijnlijk weer bij de S23 Ultra zijn. Deze lijkt namelijk opnieuw een selfiecamera met 40 megapixel te krijgen.

S23 Ultra verschijnt in nieuwe kleur donkerrood

Schreven we eerder nog over een oranje kleur voor de nieuwe toestellen? Inmiddels lijkt het erop dat de nieuwe toestellen in de kleuren zwart, groen, beige en roze verschijnen. Het duurste model zou daarnaast ook een nieuwe kleur krijgen, namelijk donkerrood (bordeaux). Of dit klopt weten we waarschijnlijk begin februari volgend jaar.