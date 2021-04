Gestolen info onthult nieuwe MacBook Pro details - Apparata

Dit kun je van de nieuwe MacBook Pro verwachten, want details zijn naar buiten gekomen via gestolen informatie.

Ai, pijnlijke ontwikkelingen voor Quanta Computer. Dit is een Apple leverancier en het bedrijf had informatie in handen over de ontwikkeling van de nieuwe generatie MacBook Pro. Deze informatie bevatte pikante details over de nieuwe MacBook Pro, waarvan Apple natuurlijk niet wilde hebben dat dit op straat belandde.

Quanta Computer wilde da took niet, maar het schema is gestolen en gelekt op het internet. Onder andere MacRumors had inzage in de informatie. En daardoor kunnen we nu al informatie en details over de nieuwe MacBook Pro naar buiten brengen. Sommige dingen komen overeen met eerdere geruchten met betrekking tot de laptop.

Zo is het duidelijk geworden met deze info dat de nieuwe MacBook Pro inderdaad meer poorten gaat krijgen in vergelijking met zijn voorganger. Aan de rechterzijde kun je een HDMI poort verwachten met USB-C/Thunderbolt en een SD-kaart lezer. Links zitten nog eens twee USB-C/Thunderbolt poorten en een MagSafe ingang om de laptop op te laden.

Pro’s die de laptop dagelijks gebruiken zullen blij zijn met deze ontwikkelingen. Het scheelt weer gehannes met één of andere adapter. Ook een eerder gerucht lijkt bevestigd te worden met de gelekte details, namelijk dat de Touch Bar lijkt te verdwijnen met de nieuwe MacBook Pro.