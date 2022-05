Geweldig nieuws voor prequel Dune op HBO Max

Afbeelding via WarnerMedia

Geweldig nieuws voor de aankomende Dune-prequel voor HBO Max, want de show heeft een geniale regisseur gestrikt.

Dune was een meesterwerk en HBO Max ruikt dan meer mogelijkheden. Naast een vervolg werkt de streamingdienst ook aan een prequel-serie. Het is ongekend lastig om het ingewikkelde bronmateriaal te verwerken in een serie. Maar als iemand dat kan, dan is het wel Johan Renck. Niet schrikken als je die naam niet kent. Ook niet schrikken als straks iedereen hem kent.

Dune-prequel krijgt briljante regisseur

De Dune-prequel Dune: The Sisterhood krijgt in elk geval voor de eerste twee afleveringen directie van Johan Renck, zo meldt Variety. Hij zal ook als executive producer dienen. Wie is Renck? Eerder was hij de regisseur van het HBO Max-meesterwerk Chernobyl. De prachtig geschoten serie ademde gedetailleerde directie en daar zorgt Renck steevast voor.

Tevens werkte hij als regisseur aan Breaking Bad, The Walking Dead, Bloodline en Vikings. Stuk voor stuk topseries die ongetwijfeld beter werden door hem. En voor de muziekliefhebbers, ook in de muziekwereld is de Zweedse regisseur gerenommeerd voor zijn werk met Madonna, David Bowie, Beyoncé en Chris Cornell.

Dune: The Sisterhood

Maar waar gaat Dune: The Sisterhood precies over? De serie speelt zich 10.000 jaar voor de gebeurtenissen van de Dune-film af. Dat klinkt lang, maar deze sci-fi-serie speelt zich 20.000 jaar in onze toekomst af. Kortom, het universum zal er ook in The Sisterhood grofweg hetzelfde uitzien als in de film.

De Dune-prequel draait volledig om de Harkonnen Sisters, een groepering van vrouwen die later de Bene Gesserit zullen oprichten. Je weet wel, de waarzegsters met een ongekend grote macht op het universum.