Geweldige drone- beelden van een vuurspuwende vulkaan - Apparata

Een drone heeft beelden gemaakt van een vuurspuwende vulkaan. Resultaat? Super gave beelden.

We houden wel van drones. Het is een technologie dat de afgelopen jaren enorme sprongen voorwaarts heeft gemaakt. Voordeel van drones is dat iedereen wel met ze kan vliegen en dat je er mooie beelden mee kan maken op locaties waar dat eerder niet kon.

Vulkaan

Het filmen op een vulkaan is al lastig, maar is nog lastiger als het een actieve vulkaan is. Nabij de IJslandse hoofdstad Reykjavik ligt een vulkaan, ongeveer 40 kilometer ten westen van de stad. Deze is al 800 jaar niet meer actief, maar afgelopen vrijdag werd het eiland getroffen door kleine aardbevingen doordat de vulkaan uitbarstte. “De uitbarsting wordt als een kleine beschouwd en de uitbarstingsspleet is ongeveer 500-700 meter lang”, zegt het IJslandse Meteorologische Bureau (IMO) in een verklaring. De uitbarsting vond plaats in een kleine vallei waar geen mensen wonen. Er is volgens meerdere nieuwsberichten geen sprake van asval. Wel zijn bewoners geadviseerd om hun ramen te sluiten vanwege mogelijk vrijkomende gassen.

Gelukkig voor de inwoners was dit geen grote uitbarsting van de vulkaan genaamd Fagradalsfjall. Niemand is gewond geraakt. Sterker nog, dagjesmensen gingen juist naar de vulkaan toe om te kijken. Ook dachten een paar inwoners om hun drone de lucht in te gooien en er beelden van te maken. Goed idee!

Drone beelden vuurspuwende vulkaan

De beelden zijn gemaakt door een IJslandse dronepiloot Bjorn Steinbekk. Dat de man geen amateur is bewijzen de beelden wel. Hij heeft meerdere vluchten gemaakt, waarin hij zijn skills laat zien. Dit levert mooie beelden op.

De vraag is wel hoe de drone de vermoedelijk extreem hoge temperaturen heeft overleefd. Feit is dat de drone in ieder geval de beelden heeft doorgestuurd, check ze hierboven en hieronder en geniet.