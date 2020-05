Deze geweldige WhatsApp chatbot gaat corona te lijf

Een simpele chatbot helpt je via WhatsApp om stomme corona discussies de kop in te drukken. De chatbot fact-checkt je vraag binnen seconden.

WhatsApp komt in samenwerking met het Poynter International Fact-Checking Network (IFCN) met een geweldige actie tegen corona misinformatie. Saai onderwerp, ik weet het, maar Nederlanders zetten massaal ‘5G’ zendmasten in de fik. Dus kennelijk hebben we toegang tot onafhankelijke informatie nodig. En met de chatbot voor WhatsApp kun je pijnlijke discussies direct de kop in drukken.

WhatsApp chatbot

Het IFCN, een onafhankelijke organisatie ter ondersteuning van journalistiek, ontwikkelt een chatbot voor WhatsApp. Met de feature kun je door middel van steekwoorden en vragen onafhankelijke, gefact-checkte informatie krijgen. De bot boort informatie aan van meer dan 100 verschillende onafhankelijke fact-checkers uit meer dan 70 landen.

Ieder antwoord dat je krijgt wordt ondersteund door een link naar een geverifieerd platform zodat je weet dat de informatie betrouwbaar is. Desnoods kun je zelf de informatie nog fact-checken. Een statement krijgt van de bot een ‘Claim rated Misleading’ of ‘Claim rated False’ afhankelijk van hoe onzinnig een statement is.

Niet perfect

Het initiatief is simpelweg geweldig te noemen want juist in dit soort tijden heeft men toegang nodig tot onafhankelijke informatie. Het is ook niet voor het eerst dat WhatsApp mee doet met dergelijke acties.

Maar voor de allerbeste informatie ga je daarentegen niet beter krijgen van ons eigen RIVM. De chatbot doet z’n best, maar wil vooral heel graag dingen ontkrachten. Ik weet dus niet eens of er een ‘Claim rated Correct’ is, want welke vraag ik ook stel, hij interpreteert het altijd als iets wat ontkracht moet worden. En hij is lang niet zo gezellig als dat chatman vroeger was…

Zo gebruik je de chatbot

Mocht je de functie toch achter de hand willen hebben, dan zit je gebakken op zo’n beetje ieder platform. Voeg het nummer +1 (727) 2912606 toe aan je contacten en stuur de bot het berichtje ‘hi’. Vervolgens krijg je instructies over hoe je informatie moet opvragen.

Bron: TechCrunch