Gewoon een paar leuke YouTube Tech- kanalen - Apparata

YouTube bulkt van grote en populaire Tech- kanalen. Wij hebben wat minder bekende, maar zeer leuke Tech- kanalen voor je op een rijtje gezet!

We kennen ze allemaal wel: de grote YouTube Tech- kanalen met miljoenen volgers. Zoals Unbox Therapy of EverythingApplePro. Professionele kanalen met mooie content. Maar er zijn ook minder bekende kanalen met leuke en verrassende inhoud. Wij hebben er een paar voor je op een rijtje gezet.

YouTube Tech- kanalen

De onderstaande YouTube kanalen zijn dus minder bekend, maar niet minder leuk. Sommige zijn nog juweeltjes die nog ontdekt moeten worden. Andere zijn gewoon leuk door de ongebruikelijke inhoud.

Agepbiz

Een relatief onbekend account met ongeveer 130k volgers. Niet gek, maar niet enorm groot. Het leuke aan dit kanaal is dat Stian Ervik Wahlvåg erin slaagt om het bestaan van een 3D-printer helemaal te rechtvaardigen. Dit door met slimme ontwerpen en projecten die vaak supergrote Lego-minifiguuraccessoires tot menselijke objecten maken die echt geweldig zijn.

HDTVTest

Lekker Netflixen op de bank, wat is er nou mooier? En daar hoort natuurlijk een mega grote TV bij. Maar tegenwoordig heb je zoveel keus, dat je soms niet meer weet wat je moet kopen. Daar komt dit kanaal om de hoek kijken. Vincent Teoh test uitvoerig beeldschermen. De tests van Teoh zijn op zijn zachtst gezegd grondig en op sommige momenten vermoeiend. Maar je komt echt alles te weten om een goede keuze te maken. Ook kan Teoh marketingpraatjes van bedrijven vakkundig om zeep helpen.

Mike Olbinski

Op Discovery had je de populaire serie ‘storm chasers’. Nou, dit kanaal doet daar niet voor onder. Mike Olbinski is een goede fotograaf en legt prachtige beelden vast. Hij weet het vaak voor elkaar te krijgen om op precies het goede moment de kracht van moeder natuur vast te leggen. Denk dan aan stormen of tornado’s. Hij legt ze vast door middel van timelapse- opnamen. Je krijgt er gewoon zin van om zelf te gaan filmen!