Ghost of Tsushima Director’s Cut PS5 review – je geld waard?

Het vorig jaar verschenen Ghost of Tsushima heeft er een nieuwe uitbreiding bijgekregen genaamd de Director’s Cut. Deze bevat tevens PS5 upgrade. Is het je geld waard?

Het had niet veel gescheeld, of we hebben het over de game van het jaar 2020. Die prijs ging destijds naar The Last of Us Part 2. Een tevens zeer gave game, dus ik begrijp het resultaat van die award. Maar het eveneens genomineerde Ghost of Tsushima hijgde in de nek van The Last of Us, want wat een prachtige game is dit.

Over de game zelf gaan we het niet in detail hebben. Ten eerste omdat de game al in 2020 verscheen. Ten tweede omdat je we spoilers willen besparen. In deze Ghost of Tsushima Director’s Cut PS5 review staat er één ding centraal. Is het je geld waard om deze upgrade te maken?

Wat is er anders?

Ghost of Tsushima Director’s Cut brengt nieuwe content naar de game in vorm van een geheel nieuw eiland. Je reist af naar Iki Island, waar een geheel nieuw samoerai avontuur op je staat te wachten. Deze uitbreiding is direct beschikbaar voor gamers die het spel op de PlayStation 4 al hebben uitgespeeld en de Director’s Cut kopen. Nieuwe spelers moeten eerst een gedeelte van het verhaal spelen om de uitbreiding vrij te kunnen spelen.

Wat is er nieuw?

Het is niet alleen simpelweg nieuwe content wat Ghost of Tsushima Director’s Cut brengt. Het is namelijk een volwaardige PS5-game geworden. Zowel de main game, als de uitbreiding zijn geoptimaliseerd voor de PlayStation 5. Dat betekent niet alleen grafische verbeteringen, maar ook ondersteuning voor de DualSense controller met haptische feedback. We zetten alle verbeteringen hieronder voor je op een rijtje.

Gamen in 4k resolutie, inclusief Performance mode om op 60 fps te spelen

Ondersteuning voor DualSense

3D audio op de PS5

Verbeterde lipsynchronisatie als je de game met Japanse audio speelt

Hoe speelt het?

De reviews uit 2020 liegen er niet om. Het waren heel veel positieve geluiden. Dus je weet zodra je Ghost of Tsushima Director’s Cut aanslingert op je PS5 dat je iets geweldigs te wachten staat, zo ontdekte we tijdens het maken van de review. Het is alsof Assassin’s Creed, met Red Dead Redemption en Metal Gear Solid in een blender gestopt. Drie games waar ik gek op ben, dus je kunt je voorstellen hoe Ghost of Tsushima speelt voor mij. Zelf had ik één keer te maken met een kleine bug, waar de vijand door een vlonder was gezakt en ik hem daardoor niet kon afmaken. Maar dat was slechts één geval op vele uren gameplay.

Indrukwekkend

De PlayStation 5 upgrade is simpelweg adembenemend. De wereld die al indrukwekkend was op de PS4, is nog indrukwekkender op de PlayStation 5. Ik weet nog dat ik onder de indruk was van Assassin’s Creed: Valhalla op de PS5. Ghost of Tsushima Director’s Cut dendert daar nog eens overheen met grafische pracht. De wereld leeft en is niet doods. De wind, een belangrijk thema in de game, speelt daarin een constante rol. En als het dynamische weer omslaat in onweer krijg je er zelfs bijna rillingen van. Donderslag, bliksem, de geluiden en de toenemende wind. Daarbovenop een geweldige soundtrack. Ghost of Tsushima weet je op unieke wijze mee te nemen in het oude Japan.

Het is niet zo dat de Iki Island uitbreiding zomaar een extraatje is met Ghost of Tsushima Director’s Cut. Je moet dit echt zien als een aanvullend verhaal op de avonturen die je beleeft met Jin. Zodra je afreist naar Iki Island krijg je ook een waarschuwing te zien. Je begint een nieuw verhaal en kunt niet meteen terugreizen. Pas als je progressie hebt gemaakt in het nieuwe verhaal komt de vrijheid er om heen en weer te reizen tussen Tsushima en Iki Island.

Is het je geld waard?

Een vraag waar ik niet lang heb over hoeven na te denken. Een volmondige ja! Het nieuwe avontuur brengt je terug naar die geweldige samoerai gameplay waar we vorig jaar kennis mee hebben kunnen maken. Het is de beste game die Sucker Punch tot op heden heeft ontwikkeld, dus het extra avontuur in een PS5-jasje is meer dan welkom.

Overigens komt Ghost of Tsushima Director’s Cut ook gewoon naar de PlayStation 4. Je hebt dan echter niet alle verbeteringen die komen met de PlayStation 5-versie. Het is vanzelfsprekend dat je de mooiste ervaring krijgt op de PS5. De game is in diverse vormen verkrijgbaar. Als je het spel al hebt gespeeld op de PS4 kun je de save data gewoon overdragen naar de Director’s Cut.

Ghost of Tsushima PS4 upgrade naar Director’s Cut PS4 – € 19,99

Ghost of Tsushima PS4 upgrade naar Director’s Cut PS5 – €29,99

Ghost of Tsushima Director’s Cut PS4 – €59,99

Ghost of Tsushima Director’s Cut PS5 – €69,99

Mocht je nu de Director’s Cut gekocht hebben op je PlayStation 4 en in de toekomst naar de PS5 versie te willen upgraden dan kost je dat 10 euro.

Conclusie

Voor het maken van de Ghost of Tsushima Director’s Cut PS5 review doken we naar de praktische kant van het verhaal. Moet je wel of niet de upgrade kopen? Als nieuwe speler zeggen we ja! Als terugkerende speler zeggen we ook ja! Simpelweg omdat de uitbreiding Iki Island op hetzelfde niveau verdergaat als je van de game gewend bent. Heb je dus genoten van alle belevenissen in Tsushima, dan ga jij je ook prima vermaken op Iki Island. Omdat dit een exclusieve PlayStation-game is kun je uitstekende kwaliteit verwachten. Geen gekke frame drops, geen irritante (terugkerende) bugs. En dat voor een open wereld game met krankzinnig veel detail. Ghost of Tsushima Director’s Cut is op dit moment de grafisch mooiste game op de PS5. Punt uit.

Pluspunten

Grafische verbeteringen zijn indrukwekkend

DualSense ondersteuning

Grote uitbreiding, goed voor vele uren speelplezier

Minpunten

Grafische verbeteringen brengt geen ray tracing met zich mee

Upgraden als je de basisgame al had is niet goedkoop

Ghost of Tsushima Director’s Cut is vanaf 20 augustus exclusief verkrijgbaar voor de PlayStation 4 en 5