Ghost of Tsushima verpulvert PlayStation 4 verkooprecord

Ghost of Tsushima verkoopt als een malle en is waarschijnlijk de laatste succesvolle grote PlayStation 4 release ooit.

Als je de laatste tijd overal samoerai voorbij ziet komen, dan is dat niet gek. Ghost of Tsushima is een prachtige nieuwe PlayStation 4 exclusive die keihard domineert. Het is vermoedelijk de laatste grote exclusieve release voor de huidige generatie consoles. Het spel zet daarom nog even een flinke punt achter een uitzonderlijk succesvolle generatie PlayStations.

Ghost of Tsushima is gigantisch succes

Sony schrijft op Twitter dat Ghost of Tsushima de snelst verkopende PlayStation 4 game met originele IP ooit is. De game werd wereldwijd in de eerste drie dagen na release maar liefst 2,4 miljoen keer verkocht. Hiermee verslaat Ghost of Tsushima originele titels als Horizon: Zero Dawn en Detroit: Become Human. Die eerste deed er twee weken over om 2,6 miljoen kopieën te verkopen. Become Human had binnen ruim een half jaar ‘maar’ 2 miljoen stuks verkocht.

Gamers willen geen originele content

Onderschat niet hoe bijzonder het is om een succesvolle originele IP (intellectual property) te zien. Bijna alle grote verkoopsuccessen, zowel in de game-industrie als bijvoorbeeld ook in Hollywood, zijn een reboot, remake, sequel, prequel of spin-off.

Kijk maar naar een aantal van de grootste verkoopsuccessen van de afgelopen consolegeneratie. The Last of Us II verpulvert records maar is een sequel op The Last of Us, dat het in de eerste paar weken nog op gang moest komen. Sony’s Spider-Man is ook een kaskraker, maar lift vanzelfsprekend mee op de hype van de iconische superheld én het Marvel cinematic universum. De reboot van God of War werd in de eerste 3 dagen 3,1 miljoen keer verkocht, maar had al 3 uiterst succesvolle games in de franchise voor zich.

Wat is Ghost of Tsushima?

Ghost of Tsushima van ontwikkelaar Sucker Punch (Infamous-serie) speelt zich af in 1274 in Japan. Het is gebaseerd op echte gebeurtenissen, en draait om de Mongoolse invasie van Japan. De game speelt zich af op het (ongelofelijk prachtige) eiland Tsushima, waar je als Jin vecht tegen de Mongolen. Het spel is een open-wereld actiegame met meeslepend samoerai-verhaal en brute combat. Het is een PlayStation 4 exclusive maar ik bid tot alle Japanse goden dat het spel ooit nog op PC uitkomt.