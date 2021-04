Gigantische Samsung Galaxy S21-update moet camera fixen - Apparata

De nieuwste firmware-update voor alle Samsung Galaxy S21-toestellen is maar liefst 1,2GB groot en neemt onder andere de camera onder de loep.

Samsung lanceert een stevige firmware-update voor de Galaxy S21-serie van maar liefst 1,2GB. De aanzienlijke update bevat de beveiligingsupdate van mei 2021 en een aantal verbeteringen, zo spot SamMobile. Samsung rolt de update momenteel voor alle S21-toestellen uit in Europa. Check hier wat er allemaal nieuw is.

Het grootste gedeelte van de gigantische update gaat vermoedelijk naar het verbeteren van de beveiliging. Helaas geeft Samsung geen inzicht in wat er dan precies is veranderd. De patch notes zijn bijzonder beperkt. Wel is het opvallend dat de update niet teruggedraaid kan worden. Samsung zegt dat updates aan de ‘security policy’ downgraden niet mogelijk maakt.

Verder voert Samsung veranderingen aan de camera-app door. De ‘performance’ van de camera moet voor alle Galaxy S21-toestellen na de update verbeterd zijn. Dat is een welkome verandering, aangezien we regelmatig slecht nieuws over de S21-camera’s horen.

Tot slot is de Quick Share-functie op de schop gegaan. Wederom weten we niet wat het Zuid-Koreaanse techbedrijf precies heeft veranderd, maar de feature waarmee Galaxy-apparaten snel content kunnen delen zou nu nog beter moeten werken.

Europese Samsung Galaxy S21-gebruikers kunnen de update als het goed is op de korte termijn binnenhalen. Via Instellingen onder Software kun je de nieuwste versie van de firmware installeren. Hou er dus wel rekening mee dat je niet meer terug kunt na de update!